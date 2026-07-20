El béisbol, una verdadera fábrica de millonarios

Justin Verlander se quedará corto en su aspiración de ganar 300 partidos. ( AFP )

"Los cargos son temporales, los rangos son limitados. Pero la forma en que tratas a las personas, siempre será recordado"" Anónimo “

Justin Verlander es un obrero de la industria del béisbol que dice adiós forrado en dólares.

Verlander, lanzador de los Tigres de Detroit de 43 años, anunció que se retirará del béisbol profesional al finalizar la actual temporada 2026. La decisión, que pone fin a 21 años de carrera en las Grandes Ligas, está motivada por persistentes problemas físicos en la cadera y los isquiotibiales.

Verlander ha ganado casi 30,000 dólares por cada bateador al que se ha enfrentado. De acuerdo a Baseball-Reference, Verlander ha ganado 427,041,013 en su carrera, lo que me hizo preguntarme cuánto ha ganado por bateador enfrentado. El nacido en Virginia ha enfrentado a 14,626 bateadores en su carrera (lo que lo coloca en el puesto 73 en la lista de todos los tiempos), lo que equivale a 29,197.39 por bateador enfrentado.

El esposo de la actriz Kate Upton se enfrentó a la mayor cantidad de bateadores de su carrera en 2009, liderando la MLB con 982, mientras ganaba solo 3,675,000, lo que equivale a unos escasos 3,742.36 por bateador.

En cambio, su período de ganancias más eficiente por bateador enfrentado fue en 2021, cuando cobró 33,000,000 sin enfrentar a ningún bateador.

Su homólogo Max Scherzer lo supera con 30.569,17 dólares por bateador enfrentado.

Bartolo Colón está un puesto por delante de Verlander, 72º de todos los tiempos en bateadores enfrentados, mientras que solo gana 8.002,73 dólares por bateador enfrentado, ganando 117.280.000 dólares por 14.655 bateadores.

Dato curioso: Babe Ruth ganó 70,000 dólares en 1927 como parte de un contrato de 3 años y 210,000 dólares que firmó con los Yankees ese mismo año (temporadas 1927-1929). Esos 70,000 dólares en 1927 equivalen a aproximadamente 1,3 millones de dólares actuales, dependiendo del índice de inflación que se utilice.

Babe Ruth acumuló tan solo 856,850 dólares en su carrera de 22 años en la MLB (desde 1935), lo que equivaldría a unos 20 millones de dólares en 2026. Por lo tanto, a lo largo de su carrera, Ruth ganó aproximadamente 900,000 dólares al año (en dólares de 2026). Apenas un poco más que el salario mínimo de la MLB (780,000 dólares).

Estas muestras nos dan una idea de por dónde anda la disputa salarial entre el sindicato y los dueños de equipos, lo que nos da una idea de que el dinero de la televisión y la agencia libre han cambiado la economía de la MLB.

UN DÍA COMO HOY, 20 DE JULIO

En 1992, Luis Polonia, de Anaheim, se robó su base 100 de por vida.

En 1992, Cesar Hernández, debuta en las Mayores con los Rojos de Cincinnati disparando sencillo como emergente.

En 1994, José Mercedes, Milwaukee, obtiene su primera victoria en las Mayores frente a Kansas City.

En el 2003, Albert Pujols se convirtió en el cuarto jugador que dispara 100 jonrones en sus primeras tres temporadas en las Grandes Ligas.

En el 2005, Manny Ramírez se convierte en el cuarto dominicano que conecta 400 dobles.