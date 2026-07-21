¿Hace falta George Steinbrenner en Nueva York?

Hal Steinbrenner, accionista mayoritario de los Yankees e hijo de George. ( AFP )

""Ganar es la cosa más importante en mi vida, luego de respirar. Respirar primero, ganar después"..." George Steinbrenner “

Los Yankees de New York están enfrascados en una carrera de resistencia por el primer lugar de la División Este de la Liga Americana, donde Tampa Bay, con récord de 56-42, ocupa la cima con una ventaja de juego y medio.

No todo es color de rosas por los predios del Bronx, la noticia del recio cañonero Aaron Judge, cuyo regreso no tiene fecha, obliga a los Yankees a cuadrar la caja y hacer los ajustes de lugar.

Los Yankees ya no están protegidos por el manto mágico de George Steinbrenner. El equipo era propiedad del Boss, quien aunque no estaba en dugout ejercía mucha influencia.

Steinbrenner era un tipo peculiar. Le encantaban los Yankees y le encantaba ganar, y fichaba agentes libres y despedía a entrenadores con una mentalidad futbolística centrada en ganar ya. En el pasado, fue entrenador de fútbol americano universitario.

Su estilo era único, pero no siempre efectivo. Quería intercambiar a jóvenes promesas por veteranos en declive; despidió al dirigente Billy Martin cuatro o cinco veces, e incluso envió a alguien a intentar desprestigiar a Dave Winfield. Es interesante destacar que, en las dos ocasiones en que fue suspendido del béisbol, una a principios de la década de 1970 y otra a principios de la de 1990, los directivos más sensatos de los Yankees lograron formar equipos campeones en su ausencia.

Steinbrenner hizo cosas terribles. Sin duda. ¿Pagarle a un corredor de apuestas para que buscara información sobre Dave Winfield? Una vergüenza. ¿Era mala persona? Probablemente. Pero invirtió dinero en los Yankees y quería construir un equipo ganador.

El viejo George está en un cementerio de Florida, ni Hal (accionista mayoritario) ni Hank son tan rápidos para tomar decisiones como su padre. En cualquier caso, el récord actual de los Yankees es el segundo mejor de la División Este.

UN DÍA COMO HOY, 21 DE JULIO

1964: Federico Velásquez fue subido por los Atléticos de Kansas City.

1992: Juan Guerrero, Houston, dispara su primer jonrón en las Grandes Ligas frente a Jim Mason de los Piratas.

1992: Hipólito Pichardo, Kansas City, se enfrenta a Boston y logra su primera y única blanqueada de las Mayores.

2003: Sammy Sosa dispara su jonrón 519 de por vida.