Esmerlyn Valdez, irrupción sorpresiva en el radar

El aporte de Esmerlyn Valdez mantiene viva la esperanza de los Piratas frenar una década sin viaje a la postemporada. ( AFP )

Si bien el poder es la carta de presentación con la que Esmerlyn Valdez tiene al mundo del béisbol googleando para enterarse de quién era previo al slugger que muestra día sí y día también en este primer mes como bigleaguer, lo cierto es que el sanjuanero ha tocado por tercera para aterrizar en el Gran Circo.

Firmado en 2021 como la inversión número 14 (130,000 dólares) de unos Piratas que entonces vaciaron su presupuesto en el guardabosque capitaleño Shalin Polanco (2,3 millones y quien va por AA), Valdez, en siete temporadas en ligas menores nunca entró entre los 100 mejores prospectos del béisbol de las principales publicaciones.

Fue este curso que llegó al top 30 dentro de la organización (9no.) cuando fue llamado al primer equipo, el 21 de mayo. Asistir al Juego del Futuro en 2025 fue su primera alerta. De hecho, tras su cuarta campaña en las fincas es que llega al sorteo de novatos de la Lidom, en 2024, y el Escogido lo tomó en la sexta ronda, la posición 34 a nivel global.

Ahora, el novato de 22 años apenas ha agotado 108 turnos y ha logrado una hazaña que solo otro jugador en la historia lo supera. Es el segundo que más jonrones disparó en sus primeros 32 partidos (13). Solo Rhys Hoskins (16, 2018-2019 con los Filis) le supera.

Su contribución de 34 carreras remolcadas con un OPS de 1.127 ha sido un aporte de estreno balsámico en Pittsburgh, en una campaña donde la gerencia ha dado claras señales de que quiere competir, pero donde las bajas médicas amenazan con aguar la fiesta.

Sus palos dejaron atrás a los de Marcell Ozuna (8), el gran fichaje en la temporada muerta de los Bucaneros y se ilusiona con estrenarse en su primera campaña con la veintena.

Le tomó un lustro carburar

Valdez, de 6´2 y 234 libras, debutó como profesional ese mismo 2021 en la Liga de Verano, al año siguiente saltó a los Estados Unidos en la categoría novatos y hasta 2025 no había superado Clase A. Fue su año de repunte, uno en el que cerró con 26 cuadrangulares entre Clase A+ y AA.

En noviembre pasado, el club lo protegió en su plantilla de 40 hombres, lo envió a la Liga Otoñal de Arizona donde despachó ocho vuelacercas, una buena impresión que se extendió a su estreno en la Liga de la Toronja. Un ascenso meteórico en 2025 que evitó su debut en la Lidom con los escarlatas.

Esta campaña llevaba 13 batazos de cuatro bases en 56 choques con los Indianapolis Indians en la Liga Internacional (AAA), el sello que certificaba que estaba listo para llevar ese poder al máximo nivel.

En Pittsburgh, el equipo con más tiempo sin playoffs en la Liga Nacional (desde 2015) se desconoce cuándo volverá Oneil Cruz (fuera desde el seis de junio con la mano izquierda fracturada y en lista de 60 días) y Konnor Griffin también es baja desde el cinco de julio. Valdez ha agarrado muy bien por los pelos esta oportunidad.