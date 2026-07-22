Arrancó la fiesta en busca del primer lugar

"La preparación de un atleta de alto rendimiento debe abarcar mucho más que el trabajo físico" José Mera Jefe misión República Dominicana “

El país está en modo Juegos Centroamericanos y la realidad competitiva es que República Dominicana debe liderar el medallero, si tomamos como punto de apoyo la debacle de Cuba, la dolorosa situación de Venezuela y la inestabilidad política de Colombia. Nuestro principal rival será México.

Las federaciones deportivas no tienen excusas para que sus atletas no suban al podio.

El Centro Olímpico luce fabuloso, pero la única situación que nos mueve a preocupación es en que lugar se estacionarán los aficionados.

Mantle en 1956

Mickey Mantle tuvo un gran año en 1956, pero otros jugadores también tuvieron grandes años.

Ted Williams ganó dos Triple Coronas; Roger Hornsby sigue siendo el único en batear más de .400 y conectar 40 jonrones en el mismo año. Estuvo a un HR de lograr esa hazaña dos veces.

Denny McClain tuvo un récord de 31-6, prácticamente garantizando a los Tigres un lugar en la Serie Mundial; la temporada de Bob Gibson en 1968 con una efectividad de 1.12 y 13 blanqueadas fue un año fantástico.

Pedro Martínez lanzando en la era de los esteroides en el 2000 tuvo una efectividad de 1.74.

Steve Carlton ganó 27 juegos para un equipo que solo tuvo 59 victorias. En 1920 Ruth conectó 54 jonrones, más que cualquier otro equipo en la liga. Y esto era supuestamente todavía la era de la pelota muerta.

En 1921 (ahora la era de la pelota viva) conectó 59 jonrones, una vez más que cualquier otro equipo en la liga. Hay muchos grandes jugadores con temporadas excepcionales. Mantle tuvo un año magnífico en 1956 y merecidamente ganó el MVP.

Un dato curioso sobre Mantle: en 1957, ganó su segundo premio MVP consecutivo, pero la directiva de los Yankees le exigió una reducción de sueldo, ya que 1957 no fue tan bueno como 1956.

¡No es de extrañar que los jugadores acabaran exigiendo la agencia libre!

Un día como hoy 1906 : Bob Ewing llevó a Rojos de Cincinnati a una victoria de 10-3 sobre los Filis de Filadelfia sin que sus compañeros de equipo registraran asistencia.

1964: Manuel Samuel es el único dominicano que participa en el Juego de Estrellas de la Liga de Carolina, categoría C y dispara un hit en un turno.

1967: Los Bravos de Atlanta utilizaron un récord de las GL con cinco lanzadores en la novena entrada en una victoria de 5-4 sobre los Cardenales de San Luis. Los lanzadores fueron Ken Johnson, Ramón Hernández, Claude Raymond, Dick Kelley y Cecil Upshaw.