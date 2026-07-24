Jacob Misiorowski temible desde la colina de los sustos

"Uno da el 100% en la primera mitad del juego, y si eso no es suficiente, en la segunda mitad uno da lo que queda" Yogi Berra “

Jacob Misiorowski, lanzador derecho de los Cerveceros de Milwaukee está descansando su brazo por la carga de trabajo.

Con récord de 15-7, 2.59 y 173 ponches en 115 innings, plantea el debate de si los pitchers del presente, son mejores a los del pasado.

Si transportáramos a un lanzador de béisbol moderno a 1924, sus rectas de 160 km/h y sus sliders de 4.800 rpm parecerían magia. Pero sus codos no sobrevivirían más allá de la cuarta entrada.

Hace cien años, lanzar era una prueba de resistencia. Ases como Walter Johnson (1887-1946) y Grover Cleveland Alexander (1887-1950) solían lanzar juegos completos.

La estrategia consistía en dosificar el esfuerzo, lanzar strikes, buscar el contacto y dejar que los fildeadores hicieran las jugadas. Si bien lanzadores excepcionales como Johnson podían alcanzar las 90 millas por hora, la velocidad promedio de la recta se situaba entre las 80 y 85 millas por hora.

Los lanzadores utilizaban una mecánica conservadora, preservando su energía para aguantar nueve entradas. La pelota, a menudo, se desgastaba, se ablandaba y se oscurecía con jugo de tabaco durante el juego, lo que alteraba su trayectoria pero requería menos esfuerzo físico para provocar un contacto débil.

Hoy en día, los lanzadores poseen una mayor capacidad física innata. La integración de cámaras de alta velocidad, análisis biomecánicos y radares de seguimiento de lanzamientos ha optimizado la cadena cinética del brazo. La velocidad promedio de la recta en las Grandes Ligas ronda ahora los 151 km/h, y los relevistas superan regularmente los 160 km/h.

En términos de habilidad pura, velocidad y efecto en el lanzamiento, los pitchers de hoy son muy superiores a los de hace un siglo. Han cambiado la resistencia de los corredores de maratón por la potencia explosiva y frágil de los velocistas.

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En las Grandes Ligas se llevan estadísticas hasta de las veces que un jugador se quita la cachucha.

Relato hoy algunas muertes trágicas de beisbolistas y cómo sucedieron.

Fraley Rogers, de Boston, primer jugador que se suicida de un disparo el 10 de mayo de 1881.

Terry Larkin, Cubs, el 10 de septiembre de 1894 se suicida cortándose la garganta.

Ed Delahanty muere al caerse desde las cataratas del Niágara el 2 de julio de 1903 mientras disfrutaba sus vacaciones.

El 10 de noviembre de 1914, Heinie Reitz se convierte en el primer pelotero que muere atropellado por un carro.

El 17 de agosto de 1920 Ray Chapman, de Cleveland, muere al recibir un pelotazo del lanzador Carl Mays, de los Yanquis.

Marv Goodwin, San Luis, primer pelotero muerto en un accidente de aviación, el hecho ocurrió el 21 de octubre de 1925. El 8 de febrero de 1949 perece John Carden, primer jugador que muere electrocutado.

El 21 de noviembre de 1958, en un accidente automovilístico pierde la vida Mel Ott.

El 21 de julio de 1967 muere en Miami, Jimmy Foxx, asfixiado mientras comía y un pedazo de carne se le atoró en la garganta. Thurman Munson muere el 12 de agosto de 1979, cuando se estrella el avión que piloteaba.

El 12 de octubre de 1986, Norman Cash muere ahogado a los 51 años.

Si bien es cierto que el tema es poco común, la realidad es que muchos aficionados desconocen cómo fallecieron sus ídolos.

Un día como hoy 1973: Willie Mays no fue seleccionado para el Juego de Estrellas, pero el comisionado Bowie Kuhn lo incluyó en el equipo de la Liga Nacional.

1978: Billy Martin es reemplazado por Bob Lemon como mánager de los Yanquis de New York.

1993: Anthony Young, de los Mets, pierde su juego 27 en línea al caer frente a los Dodgers 5-4.

2012: En la octava entrada, Félix Hernández, de Seattle, le fracturó la mano a Alex Rodríguez con un lanzamiento, en la victoria de los Yankees por 4-2 . Los Yankees hicieron historia al convertirse en el primer equipo desde los Atléticos de 1927 en tener tres jugadores con más de 2,500 hits en su carrera en la alineación titular. Nueva York utilizó a Rodríguez, Derek Jeter y al recién llegado Ichiro Suzuki para lograrlo.

2012: Los Piratas de Pittsburgh obtienen al lanzador Wandy Rodríguez de Houston a cambio de tres prospectos: Rudy Owens, Colton Cain y Robbie Grossman.