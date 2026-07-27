Paul Blair, un CF que las jugadas difíciles las hacia rutinarias

""Lo que no ves con tus ojos, no lo inventes con tu boca"" Anónimo “

Conversando con Iván Robiou De Moya sobre los maestros de la defensa en el prado central en las Grandes Ligas elogiamos la calidad de Paul Blair, que lograba que los batazos difíciles se convirtieran en jugadas de rutina.

Blair, fallecido a los 69 años, fue otra pieza de la historia del béisbol de Baltimore. Fue, sencillamente, el mejor jardinero central para mí por su elegancia y seguridad en el fildeo. Cuando un bateador contrario le conectaba una pelota por encima de la cabeza, Blair corría hacia atrás, con pasos largos y ágiles que parecían atraer la pelota hacia él, y la atrapaba en la zona de advertencia.

El Memorial Stadium exhalaba un suspiro de alivio, el lanzador del equipo local asentía con la cabeza en señal de aprecio desde el montículo y Blair volvía trotando a su posición habitual, retando a cualquier otro bateador a que lo intentara.

Blair solía decir que las únicas pelotas que pasaban por encima de su cabeza eran jonrones. Puede que Hank Bauer y Earl Weaver se irritaran por lo poco profundo que jugaba, pero no podían discutir los resultados.

Ocho veces ganador del Guante de Oro (siete seguidas de 1969 a 1975), Blair pasó 13 de sus 17 temporadas en las Grandes Ligas con el uniforme de los Oropéndolas. Con el club jugó en cuatro Series Mundiales, ganando dos, en 1966 y 1970. Fue traspasado a los Yankees en enero de 1977 en un acuerdo que llevó a Elliott Maddox a Baltimore, y llegó dos veces a la Serie Mundial con la camiseta de rayas.

Uno de los momentos más memorables de su carrera fuera de los Orioles ocurrió el 18 de junio de 1977, cuando el mánager de los Yankees, Billy Martin, lo envió al jardín derecho para reemplazar a Reggie Jackson después de que este último cometiera un error al fildear un elevado de Jim Rice, convirtiéndolo en un doble. Jackson regresó al banquillo y se enzarzó en una discusión con Martin.

Atrapadas que quedaron en la retina

En la Serie Mundial de 1966, conectó un jonrón contra Claude Osteen, un batazo de 430 pies en la quinta entrada que le dio a Wally Bunker una victoria de 1-0 sobre los Dodgers en el Juego 3; realizó una atrapada que robó un jonrón a una bola elevada de Jim Lefebvre que habría empatado el Juego 4, y luego atrapó la bola elevada de Lou Johnson para terminar la improbable barrida de cuatro juegos.

En el Juego 2 de la Serie Mundial de 1969 contra los Mets, Blair conectó un sencillo para romper el intento de juego sin hits de Jerry Koosman; en el Juego 3, una atrapada espectacular de Tommie Agee le robó bases extra y terminó la Serie con 2 de 20. Blair bateó .474 cuando los Orioles vencieron a la Gran Máquina Roja de Cincinnati un año después.

No todos los recuerdos eran felices. En mayo de 1970, Ken Tatum, de los Angels, le lanzó una bola a la cara a Blair, rompiéndole la nariz. Tres semanas después, Blair volvió a la alineación titular.

Trece años vistiendo los colores naranja y negro le valieron un promedio de bateo de .254 y una cantidad incontable de jugadas defensivas destacadas.

Blair fue incluido en el Salón de la Fama de los Orioles en 1984 y merece un espacio en Cooperstown.

UN DÍA COMO HOY, 27 DE JULIO

1991, Tony Peña, Boston, dispara su último jonrón en las Grandes Ligas contra Greg Hibbard de White Sox.

1998, Sammy Sosa, luego de conectar 246 jonrones en su carrera, conecta su primero con las bases llenas frente al lanzador Alam Embree de Arizona.

2004, Alex Rodríguez celebra su cumpleaños disparando el jonrón 25 contra Toronto.