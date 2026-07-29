Competir en la Liga A antes de pensar en Mundial

Recién aterrizado de Nueva York, donde presenció la final ganada por España, el presidente de la Fedofútbol, José Deschamps, dijo a Diario Libre que si el Mundial de 2030 se amplía a 64 países las opciones de ver al onceno dominicano en la cita se dispararán.

Entendible el optimismo; nunca antes se dispuso de una generación con tanto talento y roce internacional, hay presupuesto y un entrenador como Marcelo Neveleff que ha impuesto una idea de juego como para que hasta selecciones mundialistas llamen a la quisqueyana para serle de sparring en fechas FIFA.

Pero antes de soñar con ir a la Luna hay que traspasar la atmósfera. La historia dice que la absoluta dominicana ha sido una cenicienta ante los grandes del Caribe, una de las zonas más débiles del planeta. Su estreno en la Liga A de la Liga de Naciones de Concacaf entre finales de septiembre y principio de octubre próximo será la primera valla a saltar.

Dominicana quedó en el Grupo A junto a Costa Rica, Haití, Trinidad & Tobago, Curazao y Nicaragua. Los dos primeros de la llave avanzarán a los cuartos de final en la eliminatoria hacia la Copa Oro 2027. Tercero y cuarto irá a una ronda preliminar y quinto y sexto descenderán a la Liga B.

El elenco nacional recibe a Nicaragua el 24 de septiembre, el 28 visitará a T&T, el dos de octubre será anfitrión ante Haití y cierra el seis con vuelo a Nicaragua.

Permanecer, el objetivo

Evitar el descenso de categoría se apunta como la prioridad. Permitiría mantenerse jugando con equipo de más nivel, abre más opciones para regresar a Copa Oro en 2027 y abona mejor el terreno para las eliminatorias mundialistas, que llegarán a partir de 2028 en un formato por definir.

Cuando a Neveleff se le entregó el proyecto, en enero de 2023, se le puso como listón llevar el equipo a Copa Oro y el objetivo se alcanzó en 2025. Esta vez, llegar al principal evento de la Concacaf es más difícil. Los que ganen su grupo en la Liga B se clasifican. En Liga A apenas avanzan a una fase preliminar. A pesar de los tropiezos, cambios en la cabeza de la Fedofútbol y hasta salida de empresarios que se comprometieron con el programa, la agenda ha continuado.

La seriedad del proyecto ha permitido que figuras que ese 2023 se veían poco probable de integrarse, como Junior Firpo, Pablo Rosario y hasta Mariano Díaz, sean seducidas.

El trío, junto a legionarios formados en la diáspora como Luiyi de Lucas, Heinz Mörschel Moreno y Xavier Valdez coincidan en cancha con una generación dorada parida por la cantera de la isla (Edarlyn Reyes, Dorny Romero, Edison Azcona y Ronaldo Vásquez) para formar un grupo que ilusiona a la afición.

Sobran dedos de una mano para contar los triunfos dominicanos contra rivales de más nivel del área. Trinidad & Tobago se ha divertido, ha triturado a la absoluta duartiana. Para Haití no ha sido obstáculo. El choque contra la vecina nación genera gran interés; un onceno que viene de dejar una grata impresión en su regreso al Mundial y que promete mantener ese núcleo para el próximo ciclo.

Toca, igual, a la afición confirmar identidad con el equipo dominicano asistiendo al estadio. Es un pedido que hasta los propios jugadores reclaman y el empresariado podía regresar, tal como lo hizo cuando arrancó en 2015 la LDF para dar ese espaldarazo necesario en el financiamiento del equipo.