¿Tiene los números Tony Fernández para que se le abra una casilla en Cooperstown?

""Vive cada día como si fuera una botella de vino. Disfruta cada sorbo aunque sepas que se va a terminar"" Anónimo “

Si uno estudia la data de Tony Fernández, fichado por los Blue Jays en 1979, disputó 12 temporadas memorables en Toronto, ganándose el cariño de la afición con sus característicos lanzamientos submarinos, su alcance inigualable y su bateo decisivo.

El popular campocorto dominicano jugó 15 partidos con los Jays en 1983, antes de ser nombrado el mejor novato del club en 1984. En su primer año como titular, Cabeza bateó .289, contribuyendo a que los Jays consiguieran su primer título de la División Este de la Liga Americana.

Durante las siguientes cinco temporadas, Fernández se consolidó como uno de los mejores torpederos del béisbol, liderando a los Blue Jays en promedio de bateo dos veces (1986, 1987), en hits tres veces (1986, 1988, 1990) y en triples cuatro veces (1986, 1987, 1989, 1990).

También fue seleccionado tres veces para el Juego de Estrellas y ganó cuatro Guantes de Oro durante ese período. Después de dos temporadas en la Liga Nacional con los Padres y los Mets, Fernández fue traspasado de nuevo a los Blue Jays en junio de 1993. Allí bateó .306 en 94 juegos y desempeñó un papel fundamental en el equipo que ganó la Serie Mundial. En la Serie Mundial de seis juegos de ese año, bateó .333 e impulsó nueve carreras, la mayor de la serie.

Después de pasar un año con los Rojos de Cincinnati, los Yankees y los Indios de Cleveland, Fernández regresó a Toronto para batear .321 y producir 72 carreras en 1998. Luego, en 1999, logró un promedio de bateo de .328, el quinto mejor promedio en una sola temporada en la historia de los Azulejos.

En su última etapa en Canadá, en 2001, el petromacorisano estableció un récord del club con 16 hits como emergente. Se retiró como el líder histórico del club en hits (1,583), juegos jugados (1,450) y triples (72), y ocupa el tercer lugar en promedio de bateo (.297). Por sus logros, su nombre fue añadido al Nivel de Excelencia de los Blue Jays en 2001. Tony fue una leyenda del béisbol en todo el sentido de la palabra. Falleció el 16 de febrero de 2020.

Lamentable que los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA en inglés) no hayan ponderado estudiando a fondo la carrera de Cabeza Fernández, que finalizó su carrera con 2,276 imparables, 1,057 carreras anotadas, 414 dobles, 92 triples, 246 bases robadas y un OPS de .746. Se ponchó solo 784 veces en 8,793 apariciones al plato, nunca más de 74 ocasiones en una temporada.

Algo parecido ocurre con el paracorto venezolano David Concepción, una muralla defensiva con la Gran Maquinaria Roja que merece su nicho en el templo de los inmortales, en Cooperstown...

UN DÍA COMO HOY, 30 DE JULIO

1975, José Sosa, lanzador de Houston, dispara jonrón en su primer turno al bate. Fue su único cuadrangular en las Mayores.

1998, Alex Rodríguez logró su base robada 30 para convertirse en el noveno jugador en la historia de la Liga Americana que logra 30 jonrones y 30 hurtos.

2000, Henry Rodríguez es negociado por los Cubs de Chicago a los Marlins por el lanzador Dave Noycer y el primera base Ron Gload.

2000, el jardinero y designado Luis Polonia es dejado libre por los Tigres de Detroit.