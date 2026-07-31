Pete Rose y su desempeño como mánager de los Rojos

Pete Rose comenzó como dirigente/jugador antes de asumir el rol de estratega a tiempo completo. ( FUENTE EXTERNA )

""Aprendí a no esperar nada de nadie, porque el que vive de ilusiones, muere de decepciones"" Anónimo “

Pete Rose es una de las figuras de béisbol con la mayor cantidad de argumentos para una serie de Netflix.

Si dejamos de lado las apuestas, Rose formó el núcleo joven exacto que ganó la Serie Mundial de 1990, barriendo 4-0 a los Atléticos de Oakland, donde el lanzador José Rijo fue el Jugador Más Valioso.

Cuando Rose asumió el cargo de jugador-mánager a finales de la temporada de 1984, infundió a una franquicia de Cincinnati en apuros con su característica intensidad, al estilo de Charlie Hustle. Exigía agresividad en las bases, una defensa sólida y un esfuerzo incansable. Demostró ser un excelente descubridor de talento, otorgando roles habituales a estrellas emergentes como Barry Larkin, Eric Davis, Chris Sabo y Paul O´Neill, quienes pronto definirían el béisbol de Cincinnati.

La visualización de victorias de los Reds en la fase regular desde 1984 hasta 1990, los datos resaltan los cuatro segundos puestos consecutivos del equipo bajo la dirección de Rose desde 1985 hasta 1988, seguidos de su campaña cumbre de campeonato con 91 victorias en 1990, bajo la dirección de Lou Piniella.

Bajo su liderazgo, los Rojos fueron competitivos, pero se quedaron cortos repetidamente. De 1985 a 1988, el equipo terminó segundo en la División Oeste de la Liga Nacional cuatro veces consecutivas, bloqueado por Dodgers y Gigantes.

Si Rose hubiera permanecido en el banquillo, probablemente habría seguido formando equipos de entre 85 y 90 victorias a medida que su joven núcleo alcanzaba su mejor momento.

Sin embargo, tenía claras limitaciones tácticas. Era un mánager de la vieja escuela que gestionaba mal a su cuerpo de lanzadores, haciendo que sus abridores lanzaran muchas entradas sin comprender la especialización del bullpen, propia de la era moderna.

Su rigidez podría haber mantenido a los Rojos como subcampeones perennes.

Por eso, la mayoría de los historiadores coinciden en que los Rojos no habrían ganado la Serie Mundial de 1990 si Rose se hubiera quedado. La corona de 1990 se atribuye en gran medida a Piniella, quien asumió las funciones a tiempo completo tras la destitución de Rose.

Piniella aportó justo lo que le faltaba al equipo: una gestión magistral del bullpen. Revolucionó el pitcheo de los Reds al dar rienda suelta a los "Nasty Boys": Norm Charlton, Rob Dibble y Randy Myers. Piniella acortó los partidos, confiando en este trío dominante de relevistas de una manera que el enfoque tradicional de Rose jamás habría permitido. Además, Piniella aportó una energía apasionada pero protectora que permitió al vestuario respirar tranquilo tras el asfixiante circo mediático de la investigación de 1989.

UN DÍA COMO HOY, 31 DE JULIO

1973, Jesús Rojas Alou es vendido por Houston a Oakland.

1983, Juan Marichal, Brooks Robinson, George Kell y Walter Alston son exaltados al Pabellón de la Fama de Cooperstown.

1993, Bernardo Brito, dispara su primer jonrón en las Mayores.

1998, Fernando Tatis es negociado por Texas a San Luis junto a Darren Oliver (P) y Mark Little (OF) por el SS Royce Clayton y el lanzador Todd Stottlemyre.