""Aquellos que aman la soledad, son aquellos que han pagado caro la compañía"" Anónimo “

Mateo Rojas Alou asimiló un nuevo código de bateo, gracias a la enseñanzas de Harry Walker, que lo hizo un bateador de .300.

Si bien es cierto que un campeonato se otorga por una temporada, la realidad es que representa el trabajo de muchos años.

En diciembre de 1966, Mateo Rojas Alou era conocido principalmente como el hermano menor de Felipe Alou. Era un bateador de .260 de por vida, sin poder y que nunca recibía bases por bolas. Alou tenía la velocidad suficiente para cubrir mucho terreno en los jardines, pero los Gigantes tenían a Willie Mays en el jardín central y nadie necesita un jardinero izquierdo que no pueda batear.

Sin embargo, el mánager de los Piratas, Harry Walker, vio en él a un bateador que no había recibido el entrenamiento adecuado ni el tiempo de juego suficiente para desarrollarse. En una jugada que hoy en día sería ridiculizada en sitios como este, Pittsburgh envió al lanzador Joe Gibbon a San Francisco a cambio de Alou e incluso incluyó al receptor suplente Ozzie Virgil.

¿Un zurdo con una efectividad de 3.61 de por vida, que podía abrir y relevar, intercambiado por un tipo que bateó .231 con dos jonrones el año anterior? Fue una medida desesperada para un equipo de Pittsburgh que en ese momento no tenía jardinero central en su plantilla. Pero fue una medida desesperada que funcionó.

La transformación

Mateo Rojas Alou era conocido por ser un bateador de swing muerto, una receta peligrosa para un bateador de contacto puro. Los equipos podían colocar a sus jardineros cerca del plato y hacia el jardín derecho, lo que hacía que el bate de Alou fuera ineficaz fuera del Candlestick Park.

Walker le enseñó a agarrar el bate más arriba y a dispersar la pelota entre los jardineros. Defensivamente, Alou se movió a su posición natural, el jardín central. Abría el orden de bateo todos los días contra lanzadores diestros. Contra zurdos, Walker mantenía a Alou en el banquillo hasta que se le necesitara para la defensa o para batear como emergente en un momento crucial.

Walker había esperado convertir a Matty Alou en un bateador de .280, pero fracasó: lo convirtió en un bateador de .340. Para cuando consiguió cuatro hits el 2 de octubre, Alou era el campeón de bateo de la Liga Nacional con .342. Fue su 55º juego con múltiples hits en solo 121 aperturas.

Bateó .346 en Forbes Field, .338 como visitante; .338 en la primera mitad, .346 en la segunda mitad; .315 en su peor mes; .364 en el mejor; .335 durante el día, .345 por la noche. Anotó 86 carreras, increíble para un jugador de rotación en la década de 1960, dominada por los lanzadores.

Defensivamente, fue perfecto para el espacioso jardín central de Forbes. Terminó en un noveno lugar, el mejor de su carrera, en la votación para el MVP. Los Pirates compitieron hasta el último fin de semana, pero se quedaron a las puertas del banderín.

El jardín de Pittsburgh de 1966 puede haber sido el mejor de la historia para cualquier equipo. Roberto Clemente anotó 105 carreras, conectó 29 jonrones e impulsó 119, todos récords personales, y ganó su sexto de 12 Guantes de Oro consecutivos y su único MVP. En el jardín izquierdo, los Piratas tenían a un joven toletero llamado Willie Stargell, quien bateó .315/.381/.581 con 33 jonrones y 102 carreras impulsadas en solo 485 turnos al bate. Manny Mota tuvo un año de su carrera saliendo del banquillo, bateando .332/.383/.472.

Harry Walker, logró convertir sin Inteligencia Artificial en un prolífico productor de hits y bateador de .300.

UN DÍA COMO HOY, 3 DE AGOSTO

1992, José Vizcaíno, de los Cubs de Chicago, dispara su primer jonrón en las Mayores.

1994, el infielder D' Angelo Jiménez es firmado por los Yanquis de New York.

1998, los Reales de Kansas City se roban ocho bases, incluyendo cuatro del dominicano José Offerman, para empatar un récord de la franquicia