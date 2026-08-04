Silvio Martínez mostró clase en los XII Juegos

""Vive tu vida y no olvides de ser feliz, es lo único que realmente vale la pena. Las cosas materiales y todo lo demás por lo que luchaste se quedan aquí, no te llevas nada"" Anónimo “

Silvio Martínez, lanzador nativo de Santiago, debutó en las Grandes Ligas el 9 de abril de 1977 con 21 años, quien enseñó su clase y su calidad en los Docejuegos Centroamericanos y del Caribe en 1974, donde ganó el liderato de ponches con 29 y terminó con un récord impecable de 2 victorias sin derrota y una efectividad de 1.69.

La escuadra quisqueyana obtuvo la medalla de plata y el brazo del santiaguero fue determinante. Se enfrentó a 85 bateadores en 21.1 entradas, permitió 4 carreras limpias, le conectaron 13 hits y concedió 5 bases por bolas. Por esa brillante labor abrió el apetito de muchos escuchas y el 14 de marzo de 1974, Howie Hack lo firmó para los Piratas de Pittsburgh.

En Estados Unidos, con el primer equipo que militó fue el Niagara Falls, de la New York Penn League, donde lanzó en 12 partidos, finalizando con récord de 4 victorias, 5 derrotas y efectividad de 3.22. En 1976, en la Liga de Texas, vistiendo el uniforme del Shreverport, fue líder de blanqueadas con siete.

El 10 de diciembre de 1976, los Piratas de Pittsburgh lo cambiaron a los Medias Blancas de Chicago, junto a Richie Zisk por Terry Forster y Rich Gossage. El 28 de noviembre de 1977, los Medias Blancas enviaron a Martínez y Dave Hamilton a los Cardenales para completar el cambio del lanzador Clay Carroll.

Antes de ser llamado por los Cardenales lanzó un juego sin hit, ni carrera, militando con el Springfield al equipo Omaha, el 26 de mayo de 1978. El choque finalizó 4 vueltas por 0.

Silvio debutó en la Liga Nacional, con apenas 22 años, el martes 30 de mayo de 1978, en el Shea Stadium, siendo el mánager de los Cardenales, Ken Boyer. Una asistencia de 13,412 fanáticos en un juego que duró 2 horas y 6 minutos, disfrutó la joya de pitcheo que le dio a San Luis la victoria de 8-2 sobre los Mets de New York, donde permitió un hit, un jonrón de Steve Henderson al primer pitcheo en el séptimo episodio.

El 9 de julio de 1978, en el Busch Stadium de San Luis, Silvio dejó en un hit a los Piratas de Pittsburgh. Los Cardenales ganaron 4-0 y Martínez (3-3) le puso fin a un slump de pitcheo de 6 salidas sin ganar. El único hit que permitió el dominicano fue un sencillo del panameño Omar Moreno en el primer episodio.

La mejor temporada del derecho fue la de 1978, cuando tuvo registro de 15 ganados y 8 perdidos y una efectividad de 3.26 .

Las campañas de 1980 y 1981 fueron mediocres para Silvio, donde ganó 7 juegos y perdió 15. Su carrera fue corta en las Mayores donde militó durante cinco años, compilando un récord de 31 victorias y 32 derrotas.

UN DÍA COMO HOY 4 DE AGOSTO

En 1992, Samuel Sosa, de los Cubs de Chicago, dispara su octavo jonrón de la temporada y el 37 de por vida.

En 1992, Esteban Beltré, White Sox, batea de 5-3 logrando su primero y único jonrón en las Mayores.

En 1997, Manny Aybar debuta en las Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis.

En 1998, Deivi Cruz, Detroit, dispara cuatro hits por primera vez en un juego frente a Oakland.

En el 2004, Julio Franco, Atlanta, batea de 4-1 y llegó a 2,415 hits empatando con Mickey Mantle en el puesto 94 en la lista de todos los tiempos.