Cinco jugadores que tienen su silla reservada en Cooperstown

"El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces" Steve Jobs “

En mi opinión, por supuesto muy particular, es que actualmente hay cinco jugadores activos de la MLB que inevitablemente serán elegidos para el Salón de la Fama del Béisbol de Cooperstown.

Mike Trout fue, sin duda, el mejor pelotero de la MLB de la década de 2010; su WAR de 72.5 superó al de todos los demás jugadores por más de un tercio. Tuvo una de las mejores temporadas de novato de la historia en 2012, convirtiéndose en el primero en conectar 30 jonrones, robarse 45 bases y anotar 125 carreras en una sola temporada. Ha quedado entre los dos primeros en la votación para el MVP de la Liga Americana siete veces (ganándola en tres ocasiones) y, a pesar de una reciente racha de lesiones, ya se ha consolidado como uno de los mejores jardineros centrales de todos los tiempos.

Justin Verlander es el mejor lanzador del siglo XXI. Hasta 2023, el tres veces ganador del premio Cy Young de la Liga Americana (y tres veces subcampeón) lideró a todos los lanzadores del presente siglo con 257 victorias y un WAR de 81.3. Ha liderado la liga en ponches y WHIP cinco veces en cada categoría.

Clayton Kershaw es otro aspirante a ser el mejor lanzador de este siglo; es el mejor zurdo. Ha ganado tres premios Cy Young, cinco títulos de efectividad (ERA) y cuatro coronas de WHIP, y tiene la efectividad más baja de cualquier pitcher que haya acumulado al menos 1,000 entradas en la era actual.

Max Scherzer es otro ganador del premio Cy Young en tres ocasiones y uno de los mejores ponchadores de todos los tiempos. Ha liderado la liga en WHIP en cinco ocasiones y en victorias cuatro veces. Lideró a todos los lanzadores de la década de 2010 con 161 victorias y 2,452 ponches.

Paul Goldschmidt es uno de los bateadores más consistentes y fiables de los últimos años. Ha sido subcampeón del MVP de la Liga Nacional en dos ocasiones y ganó el premio en 2022. Además, entre 2013 y 2022, ocupó el tercer lugar entre todos los jugadores de las Grandes Ligas en WAR (victorias por encima del reemplazo). Sin duda, ha sido uno de los mejores primeras bases de este siglo.

Un día como hoy 1980: José Rafael González es firmado por Rafael Ávila para los Dodgers.

1983: El presidente Salvador Jorge Blanco, mediante Decreto 1316, le quitó la incorporación a la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

1995: José Parra, Minnesota, obtiene su primera victoria en las Mayores.

1996: Gerónimo Berroa, Oakland, por segunda ocasión en su carrera dispara tres jonrones en un partido.