Juan Soto y los Mets tienen un acuerdo que puede perimir tras cinco temporadas. ( AFP/DYLAN BUELL )

Apenas 18 meses después de los Mets asumir el mayor compromiso financiero con un atleta en el planeta el equipo de Queens terminó vendiendo a la fecha límite de cambios, un movimiento lógico para evitar pérdidas mayores (se ahorró entre 40-65 millones) en otra campaña de ver los playoffs por la televisión.

Preguntan muchos tras una segunda estación con Juan Soto en el equipo si esa apuesta de 765 millones de dólares por 15 años rubricada en diciembre de 2024 fue un error. Hay dos respuestas; no se ha logrado el objetivo principal (Serie Mundial) y queda tiempo para enderezar el barco.

Si bien Soto ha bateado y hasta ha agregado una velocidad que no tuvo en sus primeras siete campañas, el equipo juega para 136-146 desde que llegó y tras la zafra de 2029 se puede enfrentar a un escenario que cambie el rumbo de esa relación con el conjunto que juega en Flushing.

Ese otoño, Soto puede salirse del acuerdo, que será su quinta en el club y cuando habría cobrado 305 millones. El equipo puede bloquear ese movimiento si eleva la media salarial anual para la siguiente década desde los 51 millones de ingreso promedio hasta los 55 millones. Esto subiría el pacto hasta los 805 millones.

El precedente de A-Rod

Al tercer año del acuerdo de Alex Rodríguez con los Rangers en Arlington se convencieron de que el negocio no funcionaría. Al traspasarlo a los Yankees en febrero de 2004, Texas restaba 187 millones por pagar de la rúbrica original (2004-2010) y aceptó subsidiar 67 millones a Nueva York, que asumió el resto, uno que eventualmente se renegoció en 2007.

Si Soto sale al mercado en 2029 renunciaría a 460 millones restantes por 10 cursos cuando tendrá 31 años. ¿Será posible encontrar una oferta parecida con lo que se plantea en el nuevo acuerdo laboral (CBA en inglés) y como han ido las cosas?

El duro CBA que se negocia amenaza con transformar ese libre mercado que conocemos desde 1975. La posición de los dueños es se acabe con contratos de la dimensión del de Soto, Shohei Ohtani, Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis Jr. y hasta el de Rafael Devers.

La propuesta que entregó en junio el comisionado Rob Manfred al sindicato de jugadores establece acuerdos máximos de cinco años y 202 millones para agentes libres que se muevan de su equipo original.

Si el pelotero quiere un pacto a largo plazo con el club que lo desarrolló sería de hasta 12 años y 500 millones. Si ese borrador pasa, no será posible encontrar tanto dinero para que Soto salga de NY.