¿Manny Machado irá seguro a Cooperstown?

"¿Por qué es que la gente disfruta de un viaje después de que regresa?" Yogi Berra “

Manny Machado está en su decimoquinta temporada en las Grandes Ligas, y juega para los Padres de San Diego, con un promedio de por vida de .275, con 392 jonrones y 2,163 hits. Al día de hoy, Machado para lograr transitar con seguridad hacia Cooperstown necesita apretar el paso en cuadrangulares y hits.

El nativo de Hialeah tiene 34 años.

¿Por qué son tan importantes para el Salón de la Fama hitos del béisbol como los 3,000 hits y 500 jonrones, y habría cambiado realmente la percepción que la gente tiene de Harold Baines el haber alcanzado esas cifras?

Porque son estándares medibles. Alguien que tiene 3,000 hits fue un bateador consistentemente bueno durante una larga carrera: 150 hits por año durante 20 (y alguien con 300 victorias fue un lanzador consistentemente bueno durante una larga carrera).

Hay argumentos muy sólidos para que Baines, a pesar de haber sido bateador designado durante gran parte de su carrera, ingrese al Salón de la Fama, al que fue elegido en 2019 por el Comité de la Era de los Juegos Actuales.

Tuvo una carrera larga y consistentemente buena. Bateó .289, una marca afectada por sus últimos cinco años de juego (sin esos cinco años, estaría sólidamente por encima de .290).

Tuvo 2,866 hits, 384 jonrones y 1,628 carreras impulsadas, pero nunca lideró la Liga en promedio, jonrones o carreras impulsadas, fue seleccionado para el Juego de Estrellas solo seis veces y solo terminó una vez entre los 10 primeros en la votación para el Jugador Más Valioso.

Así que nunca tuvo un año de élite, pero fue consistentemente bueno a lo largo de sus 22 años de carrera.

Si hubiera alcanzado los 3,000 hits o los 400 jonrones, o hubiera terminado con un promedio de .300 (solo necesitaba 106 hits más, o menos de cinco hits más por año), probablemente habría sido elegido poco después de que terminara su carrera en 2001.

Un ejemplo comparable sería Don Sutton, quien ganó 324 juegos, ponchó a más de 3,500 bateadores, pero nunca tuvo un año dominante. Gracias a que alcanzó dos de las estadísticas clave para lanzadores, ingresó al Salón de la Fama en su décimo año de elegibilidad.

No alcanzar las estadísticas no impedirá que un jugador consistentemente bueno y de larga trayectoria ingrese al Salón de la Fama (que es el propósito del comité de veteranos), pero alcanzarlas generalmente le asegurará la entrada durante su primer año de elegibilidad.

Machado tiene un trecho recorrido, pero analizando los patrones de elección debe pisar hasta el fondo el acelerador antes de los 40.

Un día como hoy 1990: Luis Polonia, de los Angelinos de California, remolca cuatro carreras frente a los Yanquis, estableciendo marca personal.

1995: Sammy Sosa, le dispara jonrón a Tom Candiotti, Dodgers, el 10 mil en la historia de los Cubs.

2005: Pedro Martínez, pierde un juego sin hit, ni carrera, cuando en el octavo episodio y un out su compatriota Antonio Pérez le conectó un triple.