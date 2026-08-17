Una experiencia para toda la vida

Comienzo la semana con la mirada y el corazón puestos en Punta Cana. Allá, nuestros muchachos de la selección sub-14 compiten en un torneo de la Unión de Fútbol del Caribe denominado en inglés "Challenge Series Boys".

Ayer les tocó debutar. Avanzo algunas cosas del diario trajinar matutino antes de que comience el partido. Busco la transmisión oficial en YouTube y me conecto para no perderme ni un minuto, son las 11:30 am.

El grupo lo integran jovencitos de todos lados en una convocatoria que jamás van a olvidar, no importa qué les deparé el futuro, porque esta categoría es el inicio de la vida de un futbolista como jugador de selección, por ende, para todos es su primera vez representando al país a este nivel.

Justo antes del pitazo inicial reviso las alineaciones, me cuesta no emocionarme cuando leo el nombre del director técnico, Ecker Sánchez, mi amigo y ex compañero de equipo. El tiempo pasa muy rápido, y verlo ocupar ese puesto me provoca orgullo; el mismo que produce ver formando parte del plantel de jugadores a hijos, sobrinos y ahijados de amigos y de gente con quienes compartí cancha hace algunos años. No es una exageración cuando se dice que el fútbol es una familia. Allen, Ricardo y Daniel no lo saben, pero también son míos.

El juego lo disfruté, goleamos a Martinica convenciendo y jugando bien. A esas edades, ir afianzando los fundamentos es esencial; y como colectivo los vi ordenados y con criterio.

Hoy a mediodía Barbados, y mañana en la tarde Bermuda son los siguientes compromisos en calendario. Se los aviso para que los incluyan desde ya en sus pendientes. Si está o reside en la zona vaya, si no puede conéctese desde su computadora o celular; créanme que cualquier forma de apoyo les llega y para nuestro fútbol es un granito de arena que va formando de a poco las columnas de su identidad.