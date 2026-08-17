Los dos fouls de Richie Ashburn

"Nunca llegarás a tu destino si te detienes a arrojarle piedras a cada perro que te ladra" Winston Churchill “

Los pronósticos en el béisbol son tan difíciles de acertar por la cantidad de imprevistos que se presentan durante un juego, que le da valor al postulado de que "la pelota es redonda y viene en caja cuadrada".

Veamos algunas de las cosas más extrañas que han sucedido en la historia de las Grandes Ligas:

El 17 de agosto de 1957, Richie Ashburn, futuro miembro del Salón de la Fama y jardinero central de los Filis de Filadelfia, golpeó a la espectadora Alice Roth con una bola de foul, fracturándole la nariz.

Mientras Roth era retirada del campo en camilla, Ashburn la golpeó con otra bola de foul, fracturándole un hueso de la rodilla. La probabilidad de que un aficionado sea golpeado por una pelota de béisbol es de 300,000 a 1.

La probabilidad de que el mismo aficionado sea golpeado dos veces durante el mismo turno al bate y se fracture huesos en ambas ocasiones es prácticamente nula.

Feller golpeó a su madre

Bob Feller una vez golpeó a su madre con una bola de foul muy fuerte. De nuevo, ¿cuáles son las probabilidades? ¡Sobre todo teniendo en cuenta que Feller era lanzador y era poco probable que hiciera un contacto fuerte con la pelota!

En una ocasión, Ted Williams lanzó su bate con rabia tras un ponche y, horrorizado, vio cómo golpeaba a su casera, que estaba sentada en una silla que él mismo le había proporcionado.

Decían que Williams no podía batear hacia la izquierda, pero con la motivación adecuada sí que podía. Durante un partido a principios de la temporada de 1942, un aficionado en las gradas del jardín izquierdo se burlaba de Williams por no haberse alistado después de Pearl Harbor.

¡Williams, entonces, empezó a lanzar bolas de foul hacia la zona del aficionado, intentando golpearlo o callarlo!

Un día como hoy 1968: Juan Marichal obtuvo su victoria 22 de la temporada con pizarra 6-4 sobre Filadelfia, siendo la primera ocasión desde el 17 de mayo de 1966 que obtiene un triunfo sin completar un partido.

1982: Mario Soto, Cincinnati, por segunda ocasión poncha 15 en su carrera, en esta ocasión frente a los Mets y César Cedeño se robó su base 500.

2000: Neifi Pérez, Colorado, participa en la doble matanza 90 de la temporada, la mayor cantidad de las Grandes Ligas de la estación.

2001: José Rijo lanzó dos entradas en rol de relevo en la que ponchó dos a su regreso a las Mayores luego de seis temporadas de ausencia.