Un año sin jonrón de Vladdy Jr. en Toronto

Vladimir Guerrero Jr. ha salvado la campaña con un buen desempeño en la inicial. ( AFP )

En Canadá a Vladimir Guerrero Jr. se le ve como uno de los suyos, razones tienen legales y afectivas y hasta el primer ministro, Mark Carney, sale en su defensa, en el momento más bajo de su carrera. Nació allí mientras su padre era el arma ofensiva de los Expos en los 90´s y esos factores de cercanía sumaron en la mayor apuesta del club canadiense en un atleta.

Pero el idilio entre Guerrero Jr. y la afición de los Azulejos vive un contraste surrealista. Heredero de la estirpe inmortal de Cooperstown, el inicialista de 27 años ha deleitado durante años al Rogers Centre con una potencia descomunal. Sin embargo, el poder que llevó a Toronto hasta el séptimo juego de la Serie Mundial en 2025 se extraña.

En 2026, la pólvora del dominicano nacido en Montreal sigue mojada en territorio propio. El pasado lunes se cumplió un año exacto del último cuadrangular de Guerrero Jr. en temporada regular jugando en casa. Aquel batazo, conectado el 17 de agosto de 2025 ante Texas, dio paso a una postemporada de leyenda donde sacudió ocho vuelacercas y se coronó MVP de la Serie de Campeonato.

Por debajo

En 115 partidos en la presente campaña, Vladi Jr. apenas contabiliza siete jonrones, todos conectados como visitante. Su OPS de .693 es la cifra más baja de su carrera, un bajón drástico para un bateador que en 2021 lideró Las Mayores con 48 bambinazos.

Las lesiones han jugado un rol determinante en este bache. Además de lidiar con molestias en la espalda baja -que le obligaron a ausentarse del Juego de Estrellas- y rigidez en la corva derecha, Guerrero Jr. se encuentra actualmente en la lista de lesionados por concusión de siete días.

El inconveniente ocurrió el viernes tras recibir un fuerte rodillazo en la cabeza al deslizarse en la tercera base frente a los Yankees, en una jugada fortuita donde terminó anotando la carrera del empate.

A pesar de sus dolencias físicas y la sequía jonronera, Vladi Jr. sigue siendo el pilar inamovible de la franquicia, recién iniciado el segundo año de su histórico contrato de 14 temporadas y 500 millones de dólares. Con Toronto a solo medio juego del Wild Card, el equipo necesita urgente que la fuerza de su bateador insignia despierte en el Rogers Centre.

Ante la racha, el pelotero mantiene la fe intacta. "Cuando Dios decida que llegará el jonrón, llegará", le dijo a The Athletic en su parada reciente en Boston. "Sé que llegará. Sigo orando y trabajando duro. Al final, llegará". No todo ha sido un desastre para Guerrero Jr. Con el guante ha salvado siete carreras y lidera la Liga Americana entre los inicialistas.