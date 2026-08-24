El ministro de Deportes, Kelvin Cruz (izquierda), acompaña a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a su llegada al país. ( CEDIDA POR MIDEREC. )

Las federaciones del Caribe son una pieza clave en el rompecabezas político que gobierna al fútbol. Históricamente, cuando ha habido competencia en las asambleas electorales de la FIFA, quien tiene su respaldo se ha logrado imponer.

Infantino lo sabe mejor que usted y que yo, por eso aprovechó el torneo sub-14 de CFU, agarró su avión y aterrizó en Punta Cana. Ver y dejarse ver es una estrategia que ahora mismo le cae como anillo al dedo. Con un mandato cuestionado a causa de la propuesta de privatización de los derechos del mundial, afianzar los vínculos y medir las lealtades por estas hermosas playas es muy conveniente; más aún cuando se es consciente de su error y del lío que se le ha armado.

La presión que tiene es evidente. Hay intereses manifiestos empujando para que renuncie y ni siquiera llegue a las elecciones del próximo año. Unos comicios, donde el voto de Anguila, la número 210 del ranking, vale igual que el de España, actual número uno.

Con UEFA y Concacaf en conversaciones, discutiendo incluso la creación de un nuevo formato de torneo de naciones, el desafío parece ir aumentando de nivel, por eso la premura del suizo en venir a dejarle a uno de sus adversarios un caballo como aquel de la mitología.

Todo lo deportivo en semejante contexto pasa a un segundo plano. Poco o nada se habla de que los muchachitos haitianos terminaron saliendo campeones. Y es que lo trascedente, como se están dando las cosas en estos momentos, es lo político; un presidente que, más que cuestionado, está siendo enfrentado como nunca lo había vivido durante toda su gestión.

Pronosticar un desenlace por el momento sería prematuro. Hasta ahora no ha salido a la superficie la figura de un dirigente capaz de adversarlo y las presiones, por sí solas, no parecen suficientes para provocar un cambio, sobre todo cuando se cuenta con el espaldarazo del gobierno de los Estados Unidos. Para marzo, en Rabat, falta un montón, pero si de aquí a entonces la familia del fútbol no encuentra un punto de entendimiento, visitas como esta se multiplicarán en otras partes del mundo.