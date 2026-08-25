Liranyi Alonso y las marcas detrás del podio

Liranyi Alonso aportó dos medallas en individual y fue parte de dos relevos que ganaron oro en Santo Domingo 2026. ( NELSON PULINO/DIARIO LIBRE )

Menos de 20 días después de coronarse en el Estadio Olímpico, el Clásico Félix Sánchez ratificó la irrupción de figuras frescas como Gabriel Moronta y Yeral Núñez con sus primeros lugares, igual que a Liranyi Alonso con sus dos terceros puestos en una prueba que tuvo eventos con un nivel superior a los JCC.

Todos con lecturas. Va mucho de intentar, fallar, corregir, ajustar hasta dar con la tecla. El atletismo se vive de los tiempos, de las marcas, es la información con la que y para la que se trabaja; cada dato medido y evaluado en su justa dimensión. Meses de entrenamientos para un evento que transcurre en 12 segundos o dos horas, en un salto, un lanzamiento o un kilométrico maratón.

En Santo Domingo 2026, Alonso se convirtió en la primera persona dominicana que gana los 100 metros del certamen en 80 años de intento por compatriotas suyos. Los recorrió en 11 segundos con 10 centésimas (11.10), un crono más alto que el que consiguió el 28 de marzo en el Invitacional de Bayaguana cuando hizo 11.05.

El sábado, en el Félix Sánchez, Alonso repitió los 11.05 de la primavera, pero solo le valió para el tercer lugar. Delante vio pasar a las jamaiquinas Lavanya Williams (10.90) y Ashanti Moore (10.97), ambas ausentes en Santo Domingo 2026 y candidatas a verse en los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y Mundial de ese año y los Olímpicos de 2028.

Alonso, de apenas 20 años, llega al octavo mes de 2026 con 39 pruebas oficiales entre los 60, 100, 200 metros y el relevo 4x400 y un balance muy positivo, que alimenta el optimismo como parte clave del relevo del atletismo dominicano.

El sábado, Alonso volvió a correr en dos pruebas en cuestión de horas, con un tercer lugar en los 200 metros, donde hizo 22.53, detrás de la estadounidense Jasmine Montgomery (22.20) y la trinitense Shaniqua Bascombe (22.26), también ausente en Santo Domingo 2026. La vegana se alzó con el oro en los JCC con 23.07 en esa especialidad.

Apenas comienza

Ponerle la mochila de Marileidy Paulino a Alonso no es racional. Paulino es un talento fuera de serie, la mujer que más veces en la historia ha bajado el reloj de los 49 segundos en una temporada y este año puede convertirse en la que en más ocasiones lo logra en la historia. El talento Paulino explotó a los 24 años con su doblete de plata en Tokio.

Alonso, con todo y la distracción que conllevó sus cuatro oros en JCC, va cerrando un año con tiempos muy halagüeños. A su lado tiene a José Ludwig Rubio como un arquitecto de medallistas olímpicos que bien la podrá llevar.