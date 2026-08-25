La expansión, un muro difícil de saltar

"Debe haberla filmado antes de morir" Yogi Berra “

Las Grandes Ligas dentro del campo de desarrollo tiene servida en la mesa la ensalada de la expansión. Es un reclamo general.

En la Liga Dominicana de Béisbol está el mismo menú, el país mantiene una producción increíble de jugadores, del cual saldrían dos franquicias de calidad competitiva: una en el Sur (San Cristóbal-Baní) y la otra Puerto Plata que cuenta con su estadio y el entusiasmo de una fanaticada.

Un grupo de empresarios podrían unirse y activar los Caimanes del Sur.

La apatía del sector económico en la región es una muestra de que no cree en inversiones en el campo del béisbol. Un ejemplo de esa realidad, de ese desinterés es el Estadio Quisqueya-Juan Marichal que no ha contado con un frente de empresarios que aplique la cortina de cartera abierta.

El parque capitalino está en estudio y no tiene fecha para la graduación.

En las Grandes Ligas, se habla de una futura expansión y se ha puesto en el tapete la ciudad de San José, pero hay un escollo los Gigantes tendrían que renunciar a los derechos territoriales.

Los obtuvieron de Oakland cuando era poco probable que los Atléticos necesitaran mudarse a finales de los 80/principios de los 90, pero San Francisco estaba considerando St. Petersburgo, Florida, pero la Liga Nacional lo bloqueó... así que los Atléticos se los cedieron y San Francisco nunca construyó nada, pero obtuvo el parque en San Francisco y luego bloqueó a Oakland años después desde Santa Clara/San José cuando Silicon Valley se volvió más rico y grande que los condados de Alameda y San Francisco.

La única otra zona que podría tener otro equipo de béisbol en California sería algún lugar del Inland Empire.

Los condados de San Bernardino y Riverside tienen unos 4 millones de habitantes y podrían estar lo suficientemente lejos de San Diego, Anaheim y Los Ángeles como para permitir la presencia de otro equipo.

Los acuerdos de televisión local son cada vez menos importantes y no estoy seguro de si alguno de los equipos tiene derechos territoriales sobre alguno de los condados.

La demografía también es diferente en comparación con las otras tres ubicaciones; el mayor problema sería conseguir que suficientes personas no apoyen con suficiente fuerza a ninguno de los tres como para convertirse en aficionados del Inland Empire.

Un día como hoy 1972: Felipe Rojas Alou, Yanquis, dispara un sencillo, el hit 2,000 de su carrera.

1987: Nelson Liriano dispara su primer hit en las Mayores frente a Seattle.

2006: Alfonso Soriano logró el 200-200 (200 jonrones-200 robos) siendo el primero en la historia que lo hace antes de 1,000 juegos (929).