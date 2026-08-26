La televisión gobierna el negocio del béisbol

"Las puertas de la sabiduría nunca están cerradas" Anónimo “

Eltiene sus reglas de juego bien definidas, pero es lala que domina el negocio, la que "impone la regla del juego", sobre todo en elde lasy hoyse cumplen 87 años del primer juego llevado a través de lachica.

Los Rojos de Cincinnati y los Dodgers de Brooklyn se enfrentaron en un doble desafío en el desaparecido estadio Ebbets Field, ubicado en el área de Flatbush, en Brooklyn, Nueva York.

El resultado fue una división de honores. Bucky Walters, del Cincinnati, se llevó la victoria en el primer juego y en el segundo Hugo Casey, ripostó 6-1 lanzando para el Brooklyn.

Lo más impactante fue que las imágenes televisivas de ambos choques lograron enviarse a equipos receptores, ubicados en una pequeña zona de Nueva York. Un limitado grupo de fanáticos pudo seguir las imágenes por la estación W2XBS de la cadena NBC, situada en el Empire State de Nueva York.

El costo de enviar la imagen ascendió a 125,000 dólares, pues resultó necesario utilizar dos autobuses, uno para efectuar la transmisión y el otro con los equipos de producción, de acuerdo con un estudio bajo el título A history of baseball on television, publicado por los también historiadores James A. Walter y Robert Bellamy.

Ambos investigadores señalan que Gabe Paul, director publicista de la liga norteamericana de béisbol (MLB) por esa época, señaló que "hubo muy poca reacción de los jugadores por el acontecimiento".

Sin embargo, en su relato reconocen que Harry Craft, patrullero del Cincinnati, les había confesado que pudo ver uno de los desafíos y en la pantalla aparecían siluetas imprecisas, mucha llovizna y a los jugadores solo podían reconocerse por su estilo o la forma de batear, correr, tirar o fildear.

¿Cómo verlo?

Aseguran los autores, que previamente se les comunicó a los amantes de la disciplina que podrían observar la novedosa e histórica transmisión en las tiendas donde se vendían televisores de la marca RCA Victor.

Precisan que alrededor de 400 personas vieron los partidos, todas localizadas en el área de Nueva York, junto a otros 33,535 que asistieron al estadio.

Pero no fue hasta el 13 de octubre de 1971, que se transmitió un encuentro nocturno por televisión. El desafío terminó con victoria de 5-1 de los Piratas de Pittsburgh ante los Orioles de Baltimore en la Serie Mundial de ese año.

Un día como hoy 1947: Dan Bankhead, Dodgers de Brooklyn, se convirtió en el primer pitcher negro en la historia de las Grandes Ligas. Perdió su primera salida 16-3 de Pittsburgh y en su primer turno disparo jonrón.

1993: Juan Bell, Milwaukee, dispara su quinto jonrón de la temporada, marca personal.

2001: Sammy Sosa dispara sus jonrones 50 y 51 en la victoria de los Cubs sobre San Luis para unirse a Babe Ruth y Mark McGwire como los únicos jugadores de Grandes Ligas con cuatro temporadas de 50 o más jonrones.

2002: Alfonso Soriano, Yanquis, dispara su jonrón 31, estableciendo récord de cuadrangulares para un segunda base.