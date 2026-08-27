La vuelta de Soto en año perdido para Mets

Juan Soto nunca se había perdido tantos partidos por tema médico desde que debutó en la MLB. ( AFP )

El miércoles Juan Soto cumplió un mes fuera de la alineación de los Mets, a causa de una distención en la pantorrilla izquierda, su ausencia más prolongada desde que llegó a las Grandes Ligas en 2018. La buena noticia fue que el jardinero tomó ayer prácticas de bateo (live BP), corrió las bases y los jardines del Citi Field.

En el canal de televisión del equipo (SNY) se reportó que su vuelta tentativa sería el primero de septiembre. El jugador expresó a principio de agosto que su deseo era regresar lo antes posible, pero el equipo, fuera de competencia en el fondo del Este (60-72), apeló a darle el tiempo necesario para reducir riesgo a un posible retroceso.

¿A qué vuelve un Soto que ha tenido sus dos bajas mayores por salud este año a un último mes de campaña cuando los Mets hoy están a 10.5 partidos del wild card y seis equipos delante?

Por más que el béisbol sea un deporte de conjunto y que requiera una sintonía de orquesta para buenos resultados a cada jugador se le evalúa individual, desempeño que es la mejor defensa para evitar responsabilidad al apuntar a culpables.

Soto, que se ha ausentado en 84 de los 132 compromisos del club, ha respondido con el madero mientras ha aparecido en el line-up y en 24 partidos que disputará el equipo en septiembre puede rendondear otra gran campaña en totales. A nivel de porcentajes ya la actual cuenta con puntaje alto.

Su línea ofensiva de .283/.408/.539 para un OPS de .947 y OPS+ de 164 es de la altura de las superestrellas. Sus 2.8 WAR en FanGraphs en media temporada lo deja a nivel de votos al MVP si doblara su partidos.

En su vuelta puede adornar una campaña en totales como otra de al menos 100 imparables (tiene 83), aumentar sus 21 cuadrangulares y 52 vueltas remolcadas.

Pero además puede terminar a todo tren y dejar la imagen de que terminó la campaña en salud. Cuando concluya la campaña 2029 si los Mets no elevan hasta 805 millones de dólares la vida del contrato, el jugador puede salirse. Para entonces, si bien los porcentajes mandan en la pelota de hoy los totales no le amargan a nadie y son argumentos válidos.

Más de 400 mil fanáticos menos

El desastre en el terreno de los Amazing se ha reflejado en las tribunas. Los de Queens marchan 11 en asistencia, con una media de 34,359 por choque y con 2,2 millones quedarán lejos de los 3,1 millones de 2025 cuando fue el quinto parque en respaldo, impulsado por la llegada de Soto. Son 4,957 parroquianos menos por partido, un recorte proyectado a 401,517 al final de curso comparado al anterior.

Los Mets pagan la nómina más alta del béisbol, 345,3 millones de dólares, 2.4 veces más que los Cerveceros, dueños del mejor récord de toda la MLB.