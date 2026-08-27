El término outsider del béisbol que hoy domina la política

La portada del libro Outsider Baseball ( SCOTT SIMKUS )

"El ser humano es tan libre que puede escoger su propia esclavitud" Anónimo “

En América Latina el termino outsider está de moda entre los políticos: Chávez, Milei, Espriella y nuestro país para estar en la Guacherna no se queda atrás con Alofoque.

De alguna manera, durante los últimos diez años el termino outsider se ha pegado para los candidatos a la presidencia.

Evaluación en Outsider Baseball

El autor Scott Simkus, en su obra Outsider Baseball, condensa muchísima información en unas 300 páginas, pero se centra en tres ideas principales.

Primero, que evaluar la calidad del juego en una liga no solo es posible, sino que puede ser relativamente sencillo.

Segundo, que este tipo de evaluación, una vez realizada, abre un panorama fascinante y completamente nuevo sobre el mundo del béisbol.

Tercero, que la riqueza de las buenas historias de béisbol queda lamentablemente incompleta si nos limitamos al béisbol organizado (y, antes de 1946, al béisbol blanco).

El autor, Simkus, plasma estos temas con una combinación de ingenio mordaz y una prosa dinámica. Mantiene un nivel accesible para cualquier aficionado al béisbol, ya que sus evaluaciones de la calidad de la liga son sencillas y fáciles de explicar.

Outsider Baseball arranca con fuerza. Su epígrafe cita a Bill James de 2012 e incluye lo siguiente: «Esta gente [los hombres del béisbol de la primera mitad del siglo XX no tenían ni idea de lo que hacían, y por eso, muchos de los mejores jugadores de béisbol desarrollaron sus carreras en las ligas menores, mientras que otros tuvieron carreras importantes en las Grandes Ligas simplemente por estar en el lugar y el momento adecuados».

Simkus presenta unos 30 equipos o ligas cuyas historias respaldan la afirmación de James y contribuyen a los temas principales del libro.

Método STARS explicado

Como sé, querido lector, que eres un aficionado bien informado sobre la historia del béisbol, probablemente reconozcas muchas de estas historias, poco probable que las reconozcas todas. Aun así, Simkus nos ofrece una perspectiva diferente de cada una de ellas, distinta a la que probablemente hayas leído antes.

La estrella de Outsider Baseball es STARS, un acrónimo de una evaluación de la calidad de la liga cuya simplicidad no refleja su gran capacidad descriptiva.

STARS se basa en una mínima cantidad de datos biográficos de los jugadores: edad, si jugaron profesionalmente o no, cuántos años jugaron en las Grandes Ligas y si ingresaron al Salón de la Fama. Eso es todo..

Un día como hoy 1999: Vladimir Guerrero, Montreal, falla en dos turnos frente a los envíos de Ron Villone, Cincinnati y vio cortada en 31 su cadena de juegos seguidos dando de hit.

2000: Raúl Eusebio, Houston, batea de 4-3 y extiende a 23 su racha de juegos seguidos conectando por terreno de nadie.

2002: Alex Rodríguez, Texas, dispara su jonrón 29 en el Arlington Stadium para establecer marca de la franquicia. La anterior era de 28 por Rafael Palmeiro.