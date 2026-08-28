Marichal y su victoria 200

"Bajo las alas de Dios, siempre encontrarás refugio" Anónimo “

Jesse Owens fue un atleta estadounidense de campo y pista que aplicó una filosofía de competencia que no tiene desperdicios: "Si no intentas ganar, también podrías celebrar los Juegos Olímpicos en el patio trasero de alguien. La emoción de competir conlleva la emoción de una medalla de oro. Uno quiere ganar para demostrar que es el mejor".

Y esa filosofía de competencia fue la que aplicó Juan Marichal en su paso por los diamantes de béisbol que lo llevó de Laguna Verde a Cooperstown.

El 28 de agosto de 1970, hace hoy 56 años, Marichal, de los Gigantes de San Francisco, derrotó 5-1 a los Piratas de Pittsburgh para conseguir su victoria 200 de por vida.

El periodista Andrew Kivette describió esta proeza en Inside Pitch.

"Juan Marichal llevó las esperanzas de una nación durante su carrera como jugador, ya que el país caribeño amante del béisbol, la República Dominicana, vitoreó cada lanzamiento que entregó en su viaje de 16 años en las Grandes Ligas. Fue una noche de verano ordinaria en la Ciudad de la Bahía que atrajo a una multitud de poco más de 6,000 fanáticos al Candlestick Park para el juego del viernes por la noche. Los Gigantes habían mostrado destellos de gran juego en 1970, pero con marca de 65-63, los fanáticos no esperaban una postemporada profunda".

Sin embargo, los que asistieron esa noche para ver a los Gigantes y los Piratas enfrentarse vieron una parte de la historia del béisbol cuando Marichal obtuvo la victoria número 200 de su carrera.

Esa noche, Marichal recorrió la distancia. Alcanzó la histórica victoria lanzando nueve entradas de una carrera, mientras ponchaba a cinco.

Trayectoria y legado

La grandeza del nativo de Laguna Verde, Montecristi, está sellada, foliada y rubricada con estos números que no son nada fríos.

De sus 16 temporadas, 14 las pasó con San Francisco. Ganó 191 juegos en la década de 1960, la mayor cantidad de cualquier lanzador. El "Dandy Dominicano", como se hizo conocer Juan, fue 10 veces miembro del equipo de estrellas de la Liga Nacional.

Se retiró en 1975, luego de pasar un año en Boston con los Medias Rojas y una temporada con los Dodgers de Los Ángeles.

Las estadísticas finales de la carrera de Marichal no dejan dudas de que fue miembro del Salón de la Fama: 243 victorias, 244 juegos completos, 52 blanqueadas y una efectividad de 2.89.

Los cuatro pitchers dominicanos con más victorias: Bartolo Colón, en 21 temporadas, 247; Juan Marichal, en 16 estaciones, 243 triunfos, y Pedro Martínez, 18 zafras, 219 ganados.

Un día como hoy 1991: Alejandro Peña es cambiado por los Mets de New York a los Bravos de Atlanta por Tony Castillo y Joe Roa.

1995: Jesús Tavárez, de los Marlins, dispara tres hits, dos triples contra Houston, igualando su marca personal y establece marca de triples para la franquicia.

2001: Alex Rodríguez se convierte en el noveno jugador y el segundo campocorto en la historia de las Grandes Ligas en conectar 40 jonrones en cuatro temporadas consecutivas. El primer campocorto en alcanzar esa proeza fue el miembro del Salón de la Fama Ernie Banks , quien logró la hazaña de 1957 a 1960 para los Cachorros de Chicago .

2002: Odalis Pérez, de los Dodgers de Los Ángeles conecta un jonrón solitario, frente a Rick Helling de Arizona, para la única carrera del juego. Es el primer lanzador (y el duodécimo) desde Bob Welch en 1983 en conectar un jonrón solitario para la única carrera de su club.

2003: José Reyes, Mets de New York, se convirtió en el jugador más joven en la historia de las Mayores (20 años) en conectar dos jonrones en ambos lados del plato.