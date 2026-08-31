Los juegos de abultado carreraje han desaparecido

"Con los necios no se discute: se les escucha, se les sonríe y se les olvida" Voltaire “

Los Cubs de Chicago derrotaron el sábado 29 de agosto 17 carreras por 5 a los Rojos de Cincinnati y la realidad es que provoca sorpresa en MLB cuando en la actualidad un equipo anota más de 15 carreras.

Récords históricos

En la temporada del 2007, los Vigilantes de Texas perdían 3-0 antes de anotar 30 carreras sin respuesta. Sin embargo, ni siquiera esa masacre moderna es la peor paliza en la historia del béisbol.

El 29 de junio de 1897, los Chicago Colts, la franquicia que más tarde se convertiría en los Cubs, aplastaron a los Louisville Colonels por 36-7, estableciendo un margen de victoria de 29 carreras que aún se mantiene como récord histórico.

Los Colts eran un equipo veterano liderado por el jugador-mánager Cap Anson, mientras que los Colonels atravesaban una temporada floja, terminando con un récord de 52-94.

Chicago anotó en todas las entradas excepto en la tercera, consiguiendo 32 hits y nueve bases por bolas. El equipo aprovechó nueve errores defensivos de Louisville, y las 36 carreras anotadas por Chicago siguen siendo la mayor cantidad en un solo partido para cualquier equipo de las Grandes Ligas.

Remontada de Texas

En la era moderna (posterior a 1900), el récord pertenece al partido entre los Rangers y los Orioles del 22 de agosto de 2007.

Texas venció a Baltimore por 27 carreras, culminando su remontada de 30 carreras con cinco en la cuarta entrada, nueve en la sexta, diez en la octava y seis en la novena.

Dos jugadores diferentes de Texas, Jarrod Saltalamacchia y Ramón Vázquez, impulsaron siete carreras cada uno.

La alineación de los Rangers conectó seis jonrones y acumuló 29 hits contra un cuerpo de lanzadores de Baltimore que se derrumbaba, convirtiéndose en el primer equipo en 110 años en alcanzar la marca de 30 carreras en un solo partido.

Un día como hoy 1984: Tony Peña, Piratas, dispara dos jonrones y remolca seis carreras, marca personal en su carrera.

1987: José Mesa, es adquirido por Baltimore junto a Osvaldo Peraza desde Toronto por el lanzador Mike Flanagan.

1993: Bienvenido Rivera lanza su segunda y última blanqueada en las Grandes Ligas frente a los Cubs de Chicago donde permitió cuatro hits en nueve innings.1995, Atlanta adquiere el lanzador Alejandro Peña desde Florida por Chris Seelbach.



