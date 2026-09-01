Piratas de Pittsburgh, una alineación de negros

Roberto Clemente, jugador puertorriqueño de los Piratas de Pittsburgh desde el 1955 hasta el 1972. ( ARCHIVO/ MLB )

"El que no espera nada de nadie, nunca se decepciona" Anónimo “

Este 1 de septiembre de 1971, se cumplen hoy 55 años, se produjo un hecho histórico en el Three Rivers Stadium de Pittsburgh, cuando el dirigente Danny Murtaugh, quien dirigió a las Águilas Cibaeñas en 1975-76, colocó en el terreno de juego a 9 jugadores negros (afroamericanos) lo que produjo un gran asombro en los 11,278 aficionados que asistieron al encuentro ante los Filis de Filadelfia.

Los Piratas derrotaron 10 carreras por 7 a los Filis, al compás de 13 hits y a la defensa una pifia.

El line-up de los Piratas fue el siguiente: Rennie Stennet, 2B; Gene Clines, CF; Roberto Clemente, RF; Willie Stargell, LF; Manny Sanguillén, C; Dave Cash, 3B; Al Oliver, 1B, Jackie Hernández, SS y Dock Ellis, P.

Los latinos en acción fueron Stennet y Sanguillén, panameños; Clemente, Puerto Rico y Hernández, del central Tinguaro en Cuba.

Stennet, Clines, Stargell, Sanguillén, Cash y Oliver jugaron para las Aguilas.

Orden de los bateadores

Los primeros ocho negros de la alineación conectaron de hits: Stennet, 5-2, H2; Clines, 5-2, H2; Clemente, 5-2; Stargell, 3-2, H2; Sanguillén, 4-2, H4; Cash, 3-1 y Oliver, 4-2. Hernández, de 2-0.

Dock Ellis, el lanzador abridor salió sin decisión. Siendo un cotizado prospecto de los Piratas lanzó en la liga dominicana para las Águilas Cibaeñas terminando como líder en ganados y perdidos en la temporada 1966-67 con registro de 9-3 para 750.

Ellis ayudó a las Águilas a ganar la serie regular (34-24) y finalmente el campeonato teniendo como capataz a Pete Peterson, logrando vencer en la serie final a los Leones del Escogido en ocho juegos.

Un día como hoy, 1 de septiembre En 1939 , nace en San Pedro de Macorís Ricardo Carty, luego de estar 13 meses en el vientre de su madre como lo revela en sus memorias autorizadas escrita por el periodista Lipe Collado.

En 1973 , Luis Pujols, es firmado por Epy Guerrero para los Astros de Houston.

En 1980 , Tony Peña debuta con los Piratas de Pittsburg contra los Astros de Houston y en su segundo turno dispara sencillo contra Doug Capilla.

En 1992, el infieder Rafael Bournigal debuta en las Grandes Ligas con los Dodgers.