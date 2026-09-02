Ketel Marte, apagar el fuego o sucumbir al divorcio en Arizona

Ketel Marte ha tenido en Arizona la plataforma para convertirse en una estrella. ( AFP/MARY DECICCO )

Steve Gilbert cubre a los Diamondbacks para MLB.com desde 2001 y los reportes que entrega sobre cómo ve el clubhouse a Ketel Marte deja claro que hay unas heridas cuyo cierre y cicatriz requiere de intervención quirúrgica. Igual hace Bob Nightengale, del USA Today, quien ha filtrado la convulsa relación entre el dominicano y el equipo desde 2025.

Peloteros veteranos y jóvenes cansados del rosario de situaciones que les han aguantado al intermedista no son optimistas. Tampoco la gerencia del equipo encuentra cómo desprenderse del jugador al que debe 95 millones de dólares hasta 2030 y las tribunas del Chase Field piden a grito su marcha.

Los abucheos del lunes tras una ausencia de dos semanas donde se juega el viaje a playoffs son la señal más obvia de un divorcio por mutuo consentimiento, que solo falta se procese en una corte que hoy no se ha podido identificar.

Pero Marte, si quiere rectificar y evitar que la avalancha sea tan poderosa que se salga de control, tiene en un compatriota que vivió recientemente episodios de crisis, el mejor ejemplo de lo que puede hacer para silenciar las críticas internas y externas. Este mes puede ser su gran oportunidad.

En Boston no se entendieron con Rafael Devers, lo traspasaron en plena temporada pasada y un año después en San Francisco le buscaban comprador, en medio de una campaña en la que los Gigantes levantaron la bandera blanca a mitad de julio.

Entonces, Devers arrastraba el bate, sus números lo hacía ver como una estafa y su nombre aparecía entre los jugadores bajo nivel reemplazo. Nadie quiso asumirlo y se quedó en una novena descartada.

Devers no se sacó de los titulares por su incomodidad a dar entrevistas. Ha obligado a que se hable de él y el mismo lunes que Marte volvió a la acción, el de Samaná redondeó una cifra que hay que respetar. Llegó a 30 cuadrangulares, 21 de ellos despachado desde ese 15 de julio cuando los Gigantes filtraron su interés de cambiarlo. Cambió la narrativa.

El bate puede ser su gran aliado

Marte tiene el talento en su muñeca y la fuerza en sus brazos y piernas para limpiar su imagen en más allá del desierto. Si cierra septiembre con los números que acostumbra a poner y Arizona se queda con uno de los comodines puede cambiar el panorama y encontrar una salida armoniosa de Phoenix.

Es mucha la presión, pero hasta ese punto se ha llegado no por culpa de los que hoy lo abuchean desde afuera y les exigen compromiso en privado de compañeros que tienen una conclusión acabada de si aquí hay problemas psicológicos o de egos.