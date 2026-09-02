El Babe Ruth que deben imitar los jugadores

"Cuando el árbol está seco, nadie recuerda la sombra que dio" Anónimo “

De Babe Ruth se han mostrado muchas facetas de su estilo de vida, pero pocas veces se plantea, la del ser humano. David Ortiz y sus obras de caridad es el que más se parece al "Sultán de la Estaca", ayudando a la niñez.

En 1927, los líderes de la ciudad esperaban a Babe Ruth en un elegante almuerzo dentro del Kansas City Athletic Club. La famosa estrella del béisbol no estaba ni cerca del comedor. En cambio, se encontraba dentro de una habitación de un hospital al otro lado de la ciudad.

Un fotógrafo captó a Ruth sosteniendo a un bebé pequeño y enfermo en sus enormes manos. Esa foto pronto apareció en las portadas de los principales periódicos afroamericanos de todo el país. En una nación dividida por una estricta segregación racial, esa simple imagen transmitió un poderoso mensaje sin necesidad de palabras.

Fuera del campo, Ruth tenía fama de rebelde. Bebía mucho, incumplía los toques de queda del equipo y les sacaba un buen susto a los Yankees de Nueva York.

Aun así, el periodista deportivo Bill Slocum señaló algo importante que la mayoría pasó por alto. Por cada foto de Ruth visitando a un niño enfermo, hacía cincuenta visitas más completamente solo. Sin reporteros, sin multitudes, sin cámaras que lo siguieran.

Esa profunda compasión provenía de su propio pasado difícil.

Cuando George Herman Ruth tenía solo siete años, sus padres lo enviaron a la Escuela Industrial St. Mary's para Niños en Baltimore. Pasó doce años creciendo dentro de esa estricta escuela católica de reforma.

Tuvo una infancia dura y solitaria. Sin embargo, eso lo llevó a conocer al hermano Matías, un monje alto que se convirtió en la figura paterna que Ruth nunca tuvo.

Matías le enseñó a leer, a jugar béisbol y a creer en sí mismo. Ruth dijo más tarde que le salvó la vida y lo mantuvo alejado de la cárcel.

Debido a esos años, siempre recordó lo que se sentía al ser olvidado.

En octubre de 1926, un niño de once años llamado Johnny Sylvester estaba muy enfermo en su casa en Nueva Jersey después de que un caballo le diera una patada en la cabeza.

Cuando Ruth se enteró de la noticia durante la Serie Mundial, le envió al niño pelotas de béisbol firmadas con una promesa especial. Le escribió que batearía un jonrón solo para Johnny en el siguiente partido.

Ese miércoles, durante el cuarto partido contra los Cardenales de San Luis, Ruth hizo algo increíble.

Conectó tres jonrones en un solo partido.

Tras finalizar la Serie Mundial, Ruth no se apresuró a volver a casa para celebrar. Condujo directamente a Nueva Jersey para visitar a Johnny en su habitación. Johnny se recuperó pronto, y esa conmovedora historia acompañó a Ruth durante el resto de su vida.

Veinte años después, las habitaciones de hospital volvieron a su vida de una forma triste. Los médicos descubrieron un peligroso tumor en el cuello de la estrella de cincuenta y un años. El hombre que dedicó treinta años a consolar a niños enfermos ahora se enfrentaba a la muerte en una cama de hospital.

Incluso mientras luchaba contra el cáncer, siguió ayudando a los demás.

En mayo de 1947, creó la Fundación Babe Ruth y legó el diez por ciento de su fortuna para ayudar a niños pobres a obtener atención médica y equipamiento deportivo.

Su fallecimiento

Ruth falleció el 16 de agosto de 1948, a los cincuenta y tres años, en el Hospital Memorial de Manhattan. Años después, ese mismo hospital se convirtió en el Memorial Sloan Kettering, un centro de renombre mundial para el tratamiento de niños con cáncer.

Así que cuando la gente hable de su estilo de vida desenfrenado y de los titulares sensacionalistas, recuerden las cincuenta visitas silenciosas al hospital que nadie filmó jamás.

Ese era el verdadero Babe Ruth.

Un día como hoy 1979: Manuel Mota, Dodgers de Los Angeles, impone una nueva marca de hits como emergente al conectar un sencillo (145) contra el lanzador Lyn McGlothin de los Cubs.

1983: Juan Samuel, de los Filis, dispara su primer jonrón en el Veteran Stadium frente al lanzador Andy McGaffigan.

1997: David Ortiz debuta en las Grandes Ligas con los Mellizos de Minnesota en rol de emergente.