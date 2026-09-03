Talentos que no lograron tomarse su taza de café en Grandes Ligas

"Lo primero que hago por la mañana es leer las esquelas mortuorias del Times y si no aparezco en ellas, me levanto" Yogi Berra “

Da mucha pena y vergüenza leer los titulares de la prensa de los Estados Unidos y los "bobos" en que se ven envueltos los beisbolistas dominicanos.

No vamos a citar casos, pero las muestras dejan mucho que desear. La semana la estaba calentando Ketel Marte, Emmanuel Clase y Luis Ortiz, pero de buenas a primera el ex – ligamayorista Edwin Encarnación se adueñó de todas las redes sociales.

En las Grandes Ligas se dan todo tipo de hechos y un tema interesante es el de los talentos más destacados del béisbol que nunca llegaron a las Grandes Ligas.

Steve Dalkowski: Los reportes de los escuchas lo consideraban el lanzador más rápido en la historia del béisbol, alcanzaba velocidades estimadas de entre 100 y 115 mph en las décadas de 1950 y 1960.

Su carrera se vio truncada por una combinación de descontrol extremo y un alcoholismo severo. En una temporada en las ligas menores, ponchó a 262 bateadores, pero otorgó 262 bases por bolas.

Justo cuando el mánager Earl Weaver lo ayudó a recuperar el control en 1963, Dalkowski sufrió un desgarro muscular en el codo durante un partido de pretemporada. Perdió su velocidad sin precedentes y nunca volvió a lanzar en las Grandes Ligas.

Los fenómenos

Brien Taylor: Los Yankees de Nueva York seleccionaron al lanzador zurdo de preparatoria Taylor en primer lugar en el draft de 1991, otorgándole un bono récord de $1.55 millones por firmar.

Los cazatalentos lo cotalogaron un Dwight Gooden zurdo, y rápidamente dominó las ligas menores con una recta de 98 mph. Su carrera terminó abruptamente en diciembre de 1993 durante una pelea en un bar fuera de temporada en Carolina del Norte.

Mientras defendía a su hermano, Taylor falló el swing, cayó de forma aparatosa y se desgarró la cápsula y el labrum del hombro de lanzar. La cirugía no pudo restaurar su mecánica, y su recta bajó a mediados de los 80 mph, poniendo fin a su ascenso.

Joe Bauman: Conectó 72 jonrones en 1954 para los Roswell Rockets, estableciendo un récord de béisbol profesional que se mantuvo hasta que Barry Bonds conectó 73 en 2001.

A pesar de su impresionante potencia, Bauman nunca jugó en las Grandes Ligas por elección propia. Durante la década de 1950, los equipos de ligas menores podían operar de forma independiente, y los aficionados locales solían pasar el sombrero para premiar a los jugadores por sus jonrones.

Bauman se dio cuenta de que podía ganar mucho más dinero dominando las ligas menores y administrando una gasolinera Texaco en Nuevo México que con el salario mínimo de las Grandes Ligas como jugador de reserva.

Un día como hoy 1963: Juan Marichal, de San Francisco, derrota 16-3 a los Cubs y se convierte en el tercer lanzador latino en lograr 20 victorias.

1978: Pedro Guerrero, de los Dodgers de Los Angeles, dispara su primer hit en las Grandes Ligas, un sencillo al left a Bob McClure de Houston, en rol de emergente.

1997: David Ortiz, de Minnesota, dispara su primer hit en las Grandes Ligas, un doble a Mark Pisciota.