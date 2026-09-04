Joe DiMaggio y su matrimonio con la diva Marilyn Monroe duró 274 días

"Si Joe DiMaggio hubiera amado como bateaba, habría sido el hombre perfecto" Marilyn Monroe “

Joe -El Yankee Clipper- DiMaggio fue uno de los beisbolistas más espectaculares del Big Show. Ganó nueve veces la Serie Mundial, impuso el récord de más juegos dando de hits consecutivos con 56, y fue seleccionado en 13 ocasiones para el Juego de las Estrellas.

Boda de DiMaggio y Monroe

Marilyn Monroe fue una de las divas más bellas del cine, cautivó a poderosos e intelectuales y sedujo a millares de seres anónimos.

El 14 de enero de 1954, el béisbol y Hollywood se ligaron oficialmente cuando DiMaggio se casó con Monroe, en esos momentos el símbolo sexual más cotizado en el cine. El verdadero nombre de la escultural mujer era el de Norma Jeane Mortenson.

Relación y separación

La pareja, que había cautivado a la nación con su romance, se separó en menos de un año ya que sólo tenían en común una fama monstruosa. Él era tan notable, que Ernest Hemingway lo citó en su novela "El viejo y el mar".

Marilyn y Joe pregonaban que se amaban con locura, que el sexo entre ellos era épico. Pero esa unión duró apenas 274 días. Se habían casado el 14 de enero de 1954, y después de un litigio, en enero de 1961, los sentenciaron divorciados.

Encuentro con Einstein

Marilyn dijo que los celos de Joe eran insoportables. Y Joe decía, incluso publicó en un libro, que ella no se bañaba, por lo que olía muy mal.

En una de las innumerables reuniones de la sociedad de la época se encontraron Monroe y el genio de Albert Einstein. Marilyn, que no encontró tema de conversación al situarse frente a él, decidió proponerle matrimonio: "¿Qué dice profesor, deberíamos casarnos y tener un hijo juntos? ¿Se imagina un bebé con mi belleza y su inteligencia?".

Einstein, que no cambió su gesto serio después de la proposición, contestó: "Desafortunadamente temo que el experimento salga a la inversa y terminemos con un hijo con mi belleza y su inteligencia".

Hoy, a 72 años de esa boda ¿qué beisbolista iguala a DiMaggio con una diva de esa categoría?

Sólo Alex Rodríguez, pero no se casó ni con Cameron Díaz, ni con Madonna.

Un día como hoy 1983: Gerónimo Berroa es firmado por Epy Guerrero para los Azulejos de Toronto.

1987: Mélido Pérez, Kansas City, debuta en las Grandes Ligas frente a White Sox y lanza 7 episodios, permite 6 hits, sin carreras y gana.

1995: Félix Martínez, Kansas City, dispara su primer hit en las Mayores, un doble, a Bill Taylor de Oakland.