Rays, con el pasaporte de Wander Franco a Venezuela

Wander Franco se presentó a los entrenamientos del preseleccionado de béisbol en julio, previo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ( CEDIDA POR FEDOM )

En un contacto telefónico con el programa Diamante Deportivo, Erick Almonte, líder sindical de Lidom, aseguró que ha recibido ocho llamadas de clubes venezolanos interesados en el estatus de Wander Franco, una vez el Escogido lo dejó libre, el sábado pasado.

El torpedero ya superó los tres años sin jugar un partido oficial y el 21 de septiembre, en Puerto Plata, tiene audiencia de apelación en contra de la sentencia que lo encontró culpable de abuso sexual contra una menor de edad. El banilejo, de 25 años, se entrena, es comprobado su interés, pero para jugar hay un obstáculo mayor que el atribuido a la Lidom.

Por más y que los Tampa Bay Rays no giren un dólar a las cuentas de Franco desde el 10 de julio de 2024, el Patrón sigue bajo control de los floridenses.

Para Franco jugar en Venezuela, a pesar de ser agente libre en Lidom, necesita la autorización del club de St. Petersburgh, como lo establece el Winter League Agreement, la "constitución" de la pelota otoño-invernal en el Caribe y Pacífico mexicano.

Pero el conjunto azul, apelando al respeto del caso en la justicia, ha calculado el abordaje del tema con la misma finura y puntería que le ha permitido ser muy competitivo en una división acorralado de presupuestos como para ni siquiera aspirar a no ser aplastado antes de salir al terreno.

En el line-up de Tampa se sintió el vacío de Franco (el jugador que ha recibido el contrato más grande en la historia del club, 182 millones) con las primeras dos campañas sin él con marca por debajo de .500. Finalmente este año se ha logrado el ajuste y apuntan a ganar el Este y regresar a playoffs.

Los Rays han dejado de pagarle al infielder 24 millones de dólares mientras ha estado en lista restringida y entre 2027 y 2032 se le debe 147 millones. Unos pagos que dependerán del veredicto final de la justicia dominicana, de una posible suspensión de la MLB y de lo que pueda rescatar el sindicato.

La encrucijada

¿Qué ganaría Tampa Bay con darle el permiso o negarlo? Si en los Rays sacaron a Franco de sus planes apelan al paso de tortuga que operan los tribunales y así pagarle menos o hasta nada si es en 2033 que llega el fallo final. Si le aprueban su cesión, ya sea al Magallanes o al Zulia, la señal sería más optimista para el sobrino de Erick y Willy Aybar.

Este interés de Venezuela puede dar una pista de interés para su regreso al Tropicana Field o al parque que se abrirá en 2029. Los Astros dieron todo el apoyo legal a César Cedeño cuando asesinó de un tiro a Altagracia de la Cruz en 1973 y el petromacorisano no se perdió un juego.