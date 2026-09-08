La Lidom debe revelar los salarios

"A las mujeres les gustan los hombres desesperados, si no lo encuentran, los hacen." León Daudi Escritor y político “

La Liga Dominicana de Béisbol Profesional (Lidom) está en la obligación de dar a conocer los salarios que devengan los jugadores como lo hace Major League Baseball y otros circuitos profesionales.

Vitelio Mejía, presidente de la Lidom, le haría un gran aporte a la información deportiva, ya que podríamos medir el valor monetario de los hits, jonrones, carreras remolcadas y juegos ganados.

Juan Soto tiene el mayor salario en las Grandes Ligas y ese dato sirve de zapata para muchas historias interesantes.

Con el mercado de la agencia libre en marcha, se comenta de salarios millonarios por encima del que devenga el gobernador del Banco Central, una muestra irrefutable de la fortaleza del pasatiempo número uno de los dominicanos.

Desde el nacimiento de la República Dominicana en 1844 hasta 1920, la mayoría del pueblo dominicano tuvo tres grandes pasiones: la religión católica, las lidias de gallos y los movimientos armados. Hasta que prendió la chispa del béisbol.

En 1912, en Santo Domingo funcionaba la Liga Nacional de Béisbol al estilo de las ligas profesionales de Estados Unidos y Cuba. Ese año, la revista Mefistófeles decía en un editorial: "El baseball, que es un juego yanqui, nos gusta y ojalá se propagara en nuestra tierra",. y en la revista La Cuna de América se lee: "Nada es comparable con la pasión capitalina por el baseball, que ha llegado a ser el deporte favorito de esta aldea sedentaria".

En 1951, para complacer al gobierno de Trujillo, se tomó la decisión de enterrar la historia pasada del béisbol y hemos seguido arrastrando este crimen. La historia no puede enterrarse de un plumazo, llegó el momento de que se desentierre la historia y se le dé el lugar que le corresponde a los héroes y equipos.

Una muestra de que se jugaba béisbol fue que el 16 de agosto de 1912 se inauguró el Campeonato Nacional de Béisbol organizado por la Liga Nacional de Baseball que presidía Ignacio Guerra con los equipos Licey, Nuevo Club y Ozama, dotado de un premio de 200 pesos oro para el campeón.

Y para no perder el swing algunas preguntas tontas:

¿La franquicia de Puerto Plata seguirá en lista de espera?, ¿Para cuándo será la fecha de inicio de la remodelación del Quisqueya?

Un día como hoy, 8 de septiembre En 1991, Luis Mercedes debuta en la MLB con los Orioles, batea de 4-2 frente a Kansas City y su primer hit se lo conecta a Kevin Appier.

En 1996, José Offerman, Kansas City, dispara 4 hits, 3 dobles, el jugador 19 de la franquicia en lograr esta proeza.

En 1997, José Mesa, Cleveland, logra su salvamento 100 de por vida sobre Baltimore.