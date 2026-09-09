Sorteo de Novatos inicia una nueva era en la Lidom

El draft marca la antesala de la pelota dominicana. ( DIARIO LIBRE )

"No cuentes los días, haz que los días cuenten. " Muhammad Alí Exboxeador profesional “

El Sorteo de Novatos ha marcado una nueva era en el béisbol profesional de la República Dominicana.

La gama de prospectos que estarán esta noche en la mirada de los seis equipos que conforman Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (Lidom), nos obliga a pensar en voz alta si es factible la expansión. Pero ese capítulo tiene varias aristas y será menú para otra ocasión.

El colega Alexander Gómez nos da el camino para revisar nombres, posiciones y organizaciones que permite comenzar a identificar a los jugadores que podrían convertirse en las próximas incorporaciones de la pelota invernal dominicana.

La Lidom también habilitó la pestaña "Histórico", mediante la cual se pueden consultar las selecciones de ediciones anteriores.

Los diferentes filtros permiten afinar la búsqueda por año, ronda, equipo, posición u organización, facilitando el seguimiento de los jugadores y de las selecciones realizadas en temporadas pasadas.

El listado se convierte así en una de las principales herramientas para comenzar a seguir el Draft de Novatos Lidom 2026, un proceso que definirá parte del talento joven que llegará a las organizaciones del béisbol profesional dominicano.

Unos 99 prospectos estarán disponibles en la edición de 2026 del Draft de Novatos Tano Martino de la Lidom.

El reclutamiento de novatos tendrá su edición número 23 a partir de las ocho de la noche de hoy miércoles nueve de septiembre en el centro comercial Sambil de la ciudad de Santo Domingo.

Una novedad es que la Lidom cambió el formato tradicional de la lotería. La misma se realizaba con jugadores ubicados a partir de Clase A Baja. Ahora deben estar en roster de la exigente Clase A Avanzada o tener dos temporadas en la Baja.

El torneo de béisbol invernal Lidom 2026 comenzará el 16 de octubre de 2026 y la fase regular concluirá el 22 de diciembre de 2026. Este torneo estará dedicado a la memoria de Héctor Rizek Llabaly, un destacado promotor del deporte dominicano.

De todas maneras hay abundante material de calidad para inyectarle sangre nueva a los Leones del Escogido, Tigres del Licey, Águilas Cibaeñas, Estrellas Orientales, Toros del Este y Gigantes del Cibao.

Un día como hoy, 9 de septiembre En 1964, Elvio Jiménez, jardinero del Dallas Richmond, sucursal triple A de los Yanquis, amaneció como líder de bateo del equipo con promedio de .291.

En 1980, Mario Soto, Cincinnati, le poncha 15 a los Bravos y se anota la victoria con pizarra de 7-1.

En 1983, Tony Fernández, Toronto, consigue su primer hit en las Grandes Ligas, un doble frente al lanzador Tim Conroy de Oakland.

En 1987, José Núñez debuta en las Grandes Ligas con los Azulejos de Toronto, lanzando dos entradas frente a Cleveland.