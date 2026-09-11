El Estadio Quisqueya y sus 411 dejará un montón de recuerdos una vez sea demolido

"A mi edad ya no me duelen las traiciones, las mentiras, ni los desengaños. Lo que más me duele, son las articulaciones." Anónimo “

El domingo 23 octubre 1955 se inició una nueva era en el béisbol nacional: L a Época de las Luces con la inauguración del Estadio Trujillo. Ante el anuncio de la construcción de un nuevo Estadio Quisqueya, dejará un montón de recuerdos incluyendo el emblemático 411.

El discurso inaugural lo pronunció el doctor Joaquín Balaguer, secretario de Estado de Educación. Allí señaló que "estamos asistiendo en este instante a uno de los tantos milagros de la epopeya que Trujillo ha esculpido con su genio de estadista y con su voluntad de soldado. Lo que es digno de admiración en esta maravilla de cemento y acero, levantada con todos los requisitos de la ingeniería moderna en obras de este género, no es la cuantiosa inversión que supone esta fábrica imponente, sino lo que ella representa como culminación de una obra educativa sin paralelos en la historia dominicana".

El doctor Balaguer entendía que con la inauguración del Estadio Trujillo, "ya la juventud no puede volver a pensar en el cantón, único horizonte que se abría ante sus ojos, cuando su deporte favorito era echarse el fusil al hombro para comparecer con ese instrumento fratricida en el palenque de las discordias civiles".

Y agregó: " tampoco puede existir para esas generaciones, el ideal anárquico que conformó la vida nacional hasta 1930, porque si algo desarrolla en el hombre la educación física es la idea de que la vida obedece a un orden inviolable que preside no sólo las danzas y las carreras sino también las leyes políticas y las instituciones humanas".

Balaguer puntualizó que "la Era de Trujillo, la Era griega de la historia dominicana ha entrado en esta etapa culminante en que la educación de la juventud fluctúa entre estas dos realidades: la inteligencia y la fuerza, el músculo y la idea, el poder del brazo que abate todos los obstáculos y del espíritu que hace que las montañas retrocedan ante el empuje de sus energías desatadas".

"Así es Trujillo, que no crea como los hombres, una obra tras otra, sino como la naturaleza que engendra en masas los milagros de su actividad portentosa. Este Estadio, maravilla de su género no sólo en las Antillas sino también en el mundo".

"Venga pues la juventud a recibir en la escuela de este Estadio la lección que deja Trujillo a las generaciones presentes y a las generaciones venideras; la lección de una patria fuerte, próspera, optimista, que mira siempre adelante y que sitúa no en el pasado, no en la esplendorosa realidad del presente, sino en los sueños más bellos del porvenir, la edad de oro de la historia dominicana".

Un día como hoy, 11 de septiembre 1956, Juan Marichal en la Primera Serie Mundial de Béisbol Juvenil en México, debuta frente al equipo azteca y gana 3-2. Lanzó 6 entradas y lo relevó Julio César Imbert.

1972. Felipe Alou, Yanquis, le dispara el jonrón 200 de su carrera a Fred Scherman de Detroit. 1974, en el desaparecido Shea Stadium se enfrentaron los Cardenales de San Luis piloteados por Red Schoendienst y los Mets de New York por el filósofo Yogi Berra, en un maratónico partido que se fue a la distancia de 25 entradas durante 7 horas y 4 minutos, logrando San Luis el triunfo 4 por 3. 2006, José García, debuta como lanzador con los Marlins, siendo el dominicano 446 que pisa un diamante de liga mayor.