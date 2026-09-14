Jonrones inolvidables en Grandes Ligas

""Un beso es solo un asalto y la cama es un ring de boxeo"..." Joaquín Sabina “

La posible demolición del Estadio Quisqueya nos obliga a recordar jonrones memorables en ese parque de los cuales tendremos que hacer una recopilación. Está el primero por Emil Pantko, los 13 de Dick Stuart, el de Manuel Mota a Tom Seaver o el de Willie McCovey a Bob Gibson.

Hoy, veamos algunos en la MLB. La mayoría se inmortalizan por haber ganado campeonatos. El batazo de Mickey Mantle en 1953 se destaca porque una estrategia publicitaria lo convirtió en un espectáculo tangible de pura potencia.

La frase "jonrón con cinta métrica" nació el 17 de abril de ese año, cuando Red Patterson, el encargado de relaciones públicas de los Yankees, supuestamente salió del Griffith Stadium de Washington, encontró la pelota del HR de Mantle en el patio de una casa del vecindario y usó una cinta métrica literal para medir una distancia de 565 pies.

Mantle había conectado un pitcheo de Chuck Stobbs por encima de las gradas del jardín izquierdo, de 17 metros de altura, que salió completamente del estadio. La cifra de 172 metros es legendaria, pero físicos e historiadores coinciden en que la medición de Patterson fue errónea.

Incluía la distancia que la pelota rebotó y rodó por la calle después de aterrizar. La distancia real en el aire probablemente osciló entre 155 y 165 metros. Aun así, el mito del tetrabases de 172 metros cambió para siempre la cultura del béisbol, desviando la atención de si una pelota superaba la valla a la distancia exacta que podía alcanzar.

Otros vuelacercas legendarios se definen por el dramatismo de la situación. El famoso "jonrón anunciado" de Babe Ruth en la Serie Mundial de 1932 es inmortal por su contexto dramático, no por su duración. El "jonrón que se escuchó en todo el mundo" de Bobby Thomson en 1951 se recuerda porque le dio un banderín a su equipo.

El equivalente histórico más cercano a la hazaña de Mantle es el cuadrangular de 153 metros de Ted Williams en Fenway Park en 1946. Sin embargo, el batazo de Williams se diferenció en un aspecto crucial: la pelota cayó dentro del estadio, impactó a un aficionado en las gradas del jardín derecho, lo que proporcionó un punto de impacto concreto e indiscutible.

Dado que la ubicación quedó fijada dentro del parque y no en el patio de un vecino, se marcó y aún hoy es visible.

Hoy en día, Grandes Ligas utiliza radar y seguimiento óptico para medir cada batazo con precisión decimal. Se conectan jonrones de entre 490 y 500 pies, pero ningún elevado verificado ha alcanzado los 565. Incluso si la distancia del jonrón de Mantle en 1953 fue exagerada por el rebote de la pelota, sigue siendo el momento clave en el que los aficionados al béisbol comenzaron a preguntarse con exactitud hasta dónde podía un ser humano golpear una pelota de béisbol.

UN DÍA COMO HOY, 14 SEPTIEMBRE

1968, los Tigres de Detroit fabrican un rally en el noveno episodio para derrotar a Oakland 5-4 y para que Denny McLain consiga su victoria 30, lo que no lograba un pitcher desde 1934 cuando Dizzy Dean.

1990, Ken Griffey padre y su hijo se convierten en la primera pareja de padre e hijo que conectan jonrones en un mismo juego y en forma seguida frente al lanzador Kirk McCaskill de los Angelinos.

2003,Vladimir Guerrero, en su último turno al bate en el Olimpic Stadium, dispara jonrón y logra el ciclo. Conectó doble en el segundo, sencillo en el tercero y triple en el quinto.