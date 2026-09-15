Hechos inolvidables del Estadio Quisqueya que no morirán

"La historia es un incesante volver a empezar. " Tucídides Historiador y militar ateniense “

El planteamiento de la demolición del Estadio Quisqueya para dar paso a una moderna instalación que nos conduce en el Túnel del Tiempo a encontrar en el baúl de los recuerdos historias inolvidables.

Cuando Licey y Escogido decidieron construir los Palcos VIP, se llevaron de plano Las Mesitas, donde un grupo de fanáticos disfrutaban los partidos como los Hermanos Ravelo, Cánovas Mendoza, Yuyú Ecarnación, Augusto Guerrero, Manelik Castro, Fermín Rodríguez y Luis Bournigal entre otros.

El lunes 24 de octubre de 1955, las Águilas Cibaeñas logran la primera victoria en la Época de las Luces al derrotar 7-5 a los Tigres de Licey.

En este juego se produjo el primer jonrón en el estadio Trujillo, un tablazo de Emil Panko (Águilas) al lanzador Chichí Olivo que remolcó dos carreras que fueron decisivas para el triunfo de los mameyes. El lanzador Rafael Quezada en rol de relevo se anotó la victoria por los aguiluchos.

Fue el único jonrón de Panko en 71 turnos. Anotó 7 carreras, 15 hits, 7 remolcadas y su promedio fue de .211. Luego agotó 68 turnos seguidos sin poner la esférica sobre la verja.

El primer campeonato bajo luces "Padre de la Patria Nueva", del 23 de octubre de 1955 al 5 de febrero de 1956 se conectaron 43 jonrones (Escogido 17, Licey 12, Águilas Cibaeñas 10 y Estrellas Orientales 4), ningún jugador dominicano colocó la esférica sobre la verja del Estadio Trujillo.

Es válido consignar que, en el estadio de San Pedro de Macorís, los dominicanos Alfredo -Chico- Conton y Bienvenido -Bell- Arias, ambos de las Estrellas, fletaron uno cada uno, al igual que Walter James, de los Leones del Escogido.

La temporada de 1955-56 había concluido con un total de 43 jonrones, de los cuales 17 fueron los bateadores del Escogido. En 1956-57 el líder de jonrones fue un aguilucho Danny Kravytz con cuatro.

La explosión jonronera se produjo en el campeonato 1957-58 bautizado "Leonidas Radhamés" donde se conectaron 70 jonrones siendo el Escogido el líder colectivo con 22.

Dick Stuart, "El Peje Cajón", como lo bautizó Rafael Rubí, vistió el uniforme de las Águilas Cibaeñas y disparó 14 jonrones en 47 partidos, de los cuales 13 fueron en el Estadio Trujillo, dado que el equipo cibaeño jugaba en ese parque. El Estadio Cibao fue inaugurado el 25 de octubre de 1958.

En 177 veces al bate, 49 hits, 14 jonrones, 33 impulsadas y .277 de promedio. Disparó un jonrón cada 12.6 turnos al bate.

El primer jonrón de un dominicano lo disparó Osvaldo –El Orégano- Virgil, de los Leones del Escogido, el 8 de noviembre de 1956, hace hoy 64 años, siendo el héroe ofensivo de una contundente victoria de los Leones nueve carreras a dos sobre las Águilas.

El antesalista montecristeño pegó su histórico cuadrangular por encima de la verja de los 385 pies entre left y center field. Virgil agregó además un doble y dos sencillos con cuatro remolcadas en el festín de 17 imparables de los rojos, incluyendo un triple con las bases llenas de Willie Kirkland.

El zurdo John Fitzgerard, permitió siete hits y una limpia para acreditarse el triunfo.

Un día como hoy, 15 de septiembre 1951, en el primer juego de la serie final, los Tigres del Licey con Sugar Caine en la lomita blanquearon 8-0 al Escogido.

1982, Pedro Guerrero dispara su jonrón 30 y se convierte en el primer Dodger con 30 H4 y 20 estafas.

1992, Bernardo Brito debuta en las Grandes Ligas con los Mellizos de Minnesota en rol de emergente y fue ponchado por Ron Darling de Oakland.