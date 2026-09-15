Es tiempo de apoyar a nuestra selección

La selección dominicana salta a la cancha y necesita el respaldo de su gente. ( SEDOFUTBOL )

Me imagino que viste el partido del Madrid el sábado, seguiste la victoria del Barça ayer en Orriols, o a lo mejor estuviste atento a la victoria del City en el derbi de Manchester. ¿No era válido el gol de Haaland, cierto? Para mí, creo que tampoco lo fue, pero me dio mucha alegría, como fan de Oasis que soy, ver a Noel Gallagher festejar en medio de la tribuna visitante de Old Trafford.

Tú, que estuviste pendiente a todo eso, ¿sabes que la semana que viene la selección juega en casa? Sí, la selección dominicana, la nuestra. ¿Lo tienes en agenda? El jueves 24 de septiembre en Santiago de los Caballeros contra Nicaragua, y el jueves 1 de octubre contra Haití en Santo Domingo.

Te lo pregunto porque muchas veces te he escuchado decir eso de que nunca has ido a un partido de fútbol, que lo tienes en ese bendito ´bucket list´ que solemos llenar con cosas más de fuera, que con las nuestras propias, con las de acá del país.

Sin estadísticas en las manos, porque no las hay, la percepción me dice que una buena parte del consumidor del fútbol dominicano ha ido primero a un partido de otra competición, incluso ha viajado a verlo, antes de asistir a uno de nuestro equipo nacional.

Durante el mundial de este verano, gente que descubrió el fútbol, que incluso fue y gozó esa experiencia única, supo también, con sorpresa, que nosotros también tenemos selección. Y claro, se plantearon las clásicas ¿y por qué nosotros no fuimos? ¿Y cuándo vamos a ir?

Bueno, a ti, cliente de tu equipo europeo favorito que te compras las tres camisetas al comenzar la temporada, que seguro ya conoces el nuevo estadio del Inter de Miami, que fuiste a ver la última etapa del mejor de todos los tiempos. Sí, a ti mismo, te motivo a que te animes y comiences, a partir de ahora a acompañar a la selección. Los jugadores, los dirigentes y el futbolero de siempre te lo agradecerán y lo celebraremos con un abrazo de gol.