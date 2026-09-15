La plataforma alterna que nutre a la Lidom

Jhailyn Ortiz le ha pegado fuego a la liga. ( CEDIDO POR LA LIGA NACIONAL DE BÉISBOL DE VERANO )

El cinco de septiembre último, el nutrido público que asistió al modesto estadio Bebecito del Villar de Bonao, además de veteranos como Raúl Valdés y Michael de León, vio en el terreno a Jhailyn Ortiz, Orelvis Martínez, Seuly Matías, Junior Sanquintín y Armando Cruz.

No se trataba de un showcase, allí no había scouts de la MLB con radares, libretas, cámaras o Trackman evaluando a ese quinteto, como ocurría entre 2014 y 2020 cuando su potencial convenció a los clubes de pagarle millones a los 16 años. Pero sí estaban ojeadores de clubes de la Lidom, que tienen sus ojos puestos en lo que ocurre allí.

Se disputaba el Juego de Estrellas de la Liga Nacional de Béisbol de Verano, un circuito que echó a andar en 2009 la Fedobe con cuatro equipos en el Cibao y que rumbo a su segunda década llega a Baní. Es una plataforma de evaluar material de "nivel reemplazo" para la Lidom y otros ligas. Igual, para ponerse a punto, como hace Erik González. Hurgar por los rosters de los siete equipos (seis en el Cibao) es tropezares con montones de jugadores del torneo otoño-invernal.

El miércoles pasado, las Águilas tomaron en segunda ronda del draft de novatos al lanzador Luis Peña, líder de efectividad allí, un año después de acertar con la apuesta de Jean Carlos Henríquez.

Ortiz fue el fichaje más caro de la clase de prospectos 2015. En la promoción donde se reclutó a Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis Jr. y Oneil Cruz, los Phillies le dieron 4,2 millones de dólares y llegó hasta AAA (2023). Pero Ortiz tiene 27 años y exhibe condiciones para estirar su carrera.

Ayer no, hoy sí

Martínez capturó 3,5 millones en 2018 de los Blue Jays y apenas disputó un partido en la MLB (2024), pues al día siguiente fue suspendido por dopaje y el tren de alta velocidad que lleva al Big Show no se ha vuelto a detener por él. En marzo pasado fue dejado libre por los Nationals y está vez sí está disponible para pelear un puesto en el infield del Licey. Apenas tiene 24 años y qué mejor vitrina que esa.

Seuly Matías es de los pocos que han jonroneado por los 411 del Quisqueya. Kansas City le pagó 2,2 millones ese 2015, en 2019 fue el prospecto 52 de Baseball America y estuvo en ligas menores hasta 2022. Tiene 28 años y pide otro chance en Lidom.

Por Sanquintín los Indios dieron 1,2 millones en 2018, pero no superó Clase A+ (2023). Tiene 24 años. En enero de 2021 los Nacionales firmaron a Armando Cruz por 3,9 millones, no pudo batear en siete campañas y en marzo fue dejado libre, a los 22 años.

Decenas de proyectos se han postulado a ser esa plataforma de "segundas oportunidades". La de Fedom lo va logrando, con crédito a empresarios provinciales.