El draft internacional no lo arreglará todo, pero ayudaría mucho

Grandes Ligas y sindicato de jugadores no han encontrado un punto de acuerdo en torno al draft internacional. ( CEDIDO POR LA MLB )

En las negociaciones para el pacto laboral (CBA en inglés) 2027-2031, Grandes Ligas ha vuelto a proponer sobre la mesa un draft internacional como solución a problemas que enfrenta el reclutamiento fuera de los Estados Unidos, sobre todo en la República Dominicana; acuerdos anticipados, abandono escolar, suplantación de identidades y dopaje sin control a niños.

De todos esos argumentos, pareciera que lo único que garantiza el draft de forma automática es la terminación de los apalabreos (ningún club sabría sus turnos hasta meses de la cita) y que el resto de correcciones las puede afrontar sin draft el Estado dominicano.

Sin embargo, las ganancias potenciales no se pueden reducir a un solo punto. Los preacuerdos, fomentados por los clubes para reducir el costo de los fichajes, distorsionan la evolución del jugador en una etapa donde no puede enseñar todo lo que promete. Es lo que dice la data que maneja la MLB.

Bajo el sorteo, todos esos "desechos" de 14, 15, 16 y 17 años tendrían más tiempo para depurar sus habilidades, con físicos más maduros. Igual, los entrenadores no tendrán que concentrar niños desde los 10 años como la actualidad, lo que reduciría la enorme inversión y riesgo que esto requiere.

Tampoco será necesario reducir las horas de clases a la asistencia única sabatina; se reduciría la fábrica de frustración, sin béisbol y poco pupitre.

La idea del draft cada vez gusta más entre entrenadores y jugadores que ven cómo aquel que no asegura una firma a muy temprana edad (11-13 años) ve desplomarse sus posibilidades y sus opciones se reducen a pactos inferiores a 50 mil dólares.

La primera oferta que lanzó la MLB, en junio, es de un sorteo que sube la edad de firma a 18 años desde los 16 actual, garantiza 200 millones de dólares a 360 jugadores a ser tomados en 12 rondas. El resto de fichajes sería en la agencia libre con bonos inferior a los 10 mil dólares, que agregarían 30 mil si completan una zafra completa de ligas menores.

El referente cercano

En el último año reportado (2025), los primeros 360 jugadores internacionales reclutados en función del tamaño del bono totalizaron 181,426,334 dólares, de acuerdo a datos suministrado por la MLB a Diario Libre. Las otras 701 firmas cobraron 15,422,499, en pagos de entre mil y 80 mil.

Este año ese gasto debe subir, puesto que la autorización de inversión a los 30 equipos llega a los 208,114,700. El histórico muestra que en cada caso hay unos 180 adolescentes con perfil de MLB, el resto es una aventura y el draft así lo contempla.