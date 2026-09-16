Escogido ganó primera corona en el Estadio Trujillo

Vista aérea parcial del Estadio Quisqueya. ( DIARIO LIBRE / LUDUIS TAPIA )

"No pidas que aligere tu carga, pide una espalda más fuerte." Anónimo “

La historia del béisbol dominicano registra que los Leones del Escogido en la pelota de La Normal, en cuatro temporadas 1951-54, no ganaron una corona, y terminaron con récord de 101 victorias y 108 derrotas.

El 1955 trajo para los escogidistas nuevos bríos y nuevas luces, y con Francisco Martínez Alba, como presidente, y el general Ramfis Rafael Trujillo Martínez, de asesor, armaron un trabuco.

Desde el primer enfrentamiento de los eternos rivales Tigres del Licey y el Escogido, celebrado el 27 de octubre 1955, los melenudos, piloteados por Frank Genovese, obtuvieron la victoria 4 carreras por 1.

La crónica del cotidiano El Caribe del 28 de octubre de 1955 dice: "El lanzador zurdo Ken Lehman mezcló curvas, drops, sliders y nudillos ante una asistencia que llenó el lujoso y cómodo estadio Trujillo para guiar a la victoria".

En la serie regular, el Escogido finalizó con récord de 35 victorias y 18 derrotas. Las Águilas y el Licey empataron en segundo con 30-23 y las Estrellas en el último lugar con 11-42.

El 5 de febrero de 1956 los Leones conquistaron el banderín del primer torneo bajo luces enfrentando a las Águilas Cibaeñas.

El periódico El Caribe, en su edición del lunes 6 de febrero, en la primera página trajo a 8 columnas el titulo siguiente: "Leones ganan campeonato Padre de la Patria".

La reseña del juego en la primera página y en la página 7 de la sección deportiva aparece con un título en grande: "Escogido campeón 1956".

Los Leones luchando con tenacidad desde el comienzo hasta el último out se alzaron con la victoria frente al colectivo del Cibao 9 carreras por 4. El lanzador ganador fue el estadounidense Jim Hughes, quien lanzó seis episodios; perdió Bob Alexander. Fue la tercera victoria para Hughes en la serie y junto a Willie "El Loquito" Kirkland y Osvaldo Virgil que batearon .500 fueron de los pilares del triunfo rojo.

La crónica de Héctor Celado en El Caribe dice: "Jim Hughes empleó lanzamientos de tornillo y de resbalón y más bien parecía flotar la bola cuando empleaba el nudillo".

La serie estaba pactada a siete juegos y se fue al máximo. La crónica de Celado agrega: "Las Águilas perdieron, pero no sin antes dar demostración de su poderío de bateo anotando cuatro carreras, dos en la séptima y dos en la octava".

No fue una victoria a cogerse de las manos. La lucha por la corona resultó digna; fue una lucha heroica de ambas novenas.

Alineación roja: Los Leones alinearon con Charles Neal (2B), Allan Ritcher (SS), Don Hoak (CF), Willie Kirkland (RF), Osvaldo Virgil (3B), Pepe Lucas (1B), Walter James (C) y Macuquín Félix (LF).

Los lanzadores fueron Kart Spooner, Jim Hughes, Charles Templeton y George Sackie.

Ken Lehman, valioso prospecto de los Dodgers de Brooklyn y quien había conseguido 22 victorias en AAA y fue el ganador del primer juego al Licey, se marchó debido al embarazo de su esposa y fue sustituido por Kart Spooner. Los Leones sufrieron otra baja y fue la de Gene Host, pero fue sustituido por Jim Hughes.

Los Leones del Escogido que no ganaron una corona en la pelota de La Normal comenzaron a escribir la historia de sus coronas en la Época de las Luces.

El Quisqueya: El ingeniero Garibaldy Bautista nos recuerda que "los palcos VIP del Estadio Quisqueya lo construimos nosotros en la administración de Víctor Díaz Rua, se lo presentamos a ambos equipos (Licey-Escogido) el cual aprobaron y modificamos el área de "Las Mesitas".

Bautista, actual presidente del Comité Olímpico Dominicano, trabajó en la remodelación del Quisqueya.

Un día como hoy, 16 de septiembre 1951, en el segundo juego de la serie final del béisbol dominicano, el Escogido derrotó 9-6 al Licey. Sijo Delmonte se anotó la victoria y José Luis Velásquez la derrota. En 1967, Ricardo Joseph, en rol de emergente por Filadelfia frente a Ron Perranoski de los Dodgers, dispara su primer jonrón en las Mayores. 1980, Miguel Diloné, de Cleveland, se estafa su base 53 de la temporada y establece marca para la franquicia, superando las 52 de Ray Chapman en 1917. 1990, El infielder Andrés Santana debuta en las Grandes Ligas como corredor emergente. 1997, Hanley Frías, de Texas, dispara un doble contra Kansas City, su primer incogible en las Mayores.