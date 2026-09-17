Juan Vené fue un referente histórico del periodismo hispano de béisbol

Pelotas de béisbol durante la práctica de bateo antes del partido entre los Yankees de Nueva York y los Angelinos de Los Ángeles en el Angel Stadium de Anaheim el 31 de agosto de 2026 en Anaheim, California. ( HARRY HOW/GETTY IMAGES/AFP )

"Si sufres injusticias consuélate, porque la verdadera desgracia es cometerlas." Pitágoras Filósofo y matemático griego “

Conocí a Juan Vené en Venezuela en 1977 durante el desarrollo de la Serie del Caribe. Nos lo presentó Luis R. Valera, corresponsal de AP.

Manteníamos con Juan un hilo de comunicación donde el béisbol era el plato fuerte del menú.

Cuando salió el periódico El Siglo, su columna "Juan Vené en la pelota" formó parte del staff, junto a George Bournigal y Mickey Mena.

Vené fue un periodista especializado en béisbol que falleció el pasado 15 de septiembre, en Miami, Florida, a los 97 años de edad.

Fueron más de seis décadas dedicadas al análisis de la pelota. Vené deja un legado imborrable como uno de los historiadores y referentes más influyentes del béisbol de las Grandes Ligas en Latinoamérica.

Su nombre oficial era José Rafael Machado, edificó una larga carrera que incluyó la cobertura presencial de decenas de Series Mundiales, transmisiones radiales y televisivas de las Grandes Ligas, e integró durante décadas la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA), con derecho a voto para el Salón de la Fama de Cooperstown.

Su legado trasciende el papel y las cabinas de transmisión. Su figura queda grabada como la de un apasionado autodidacta del periodismo deportivo, un referente de disciplina laboral y una voz indispensable en la historia del béisbol.

Descanse en paz, querido amigo.

PRIMERA BLANQUEADA: La primera blanqueada del torneo Padres de la Patria Nueva (1955-56) se produjo el 25 de octubre y el autor monticular fue el norteamericano Lowe Wren, de las Estrellas de Oriente.

Wren dominó a la fuerte artillería de las Águilas Cibaeñas consiguiendo la victoria con pizarra de 7 carreras por 0, en un desafío que tuvo como escenario el Estadio Trujillo.

El lanzador oriental se vio en apuros cuando los bates del Cibao, en el noveno episodio, lo atacaron con tres hits consecutivos después de un out, pero logró dominar la situación. En total le conectaron 8 hits, todos sencillos.

Un día como hoy, 17 de septiembre 1911, los equipos Club Atlético Licey y Gimnasio Escolar celebran la primera serie oficial del béisbol dominicano y ganó el Gimnasio Escolar 3-2.

1980, Bernardo Tatis, jardinero, es firmado por los Azulejos de Toronto.

1999, Raúl Mondesí dispara su jonrón 30 y roba su base número 30 en la derrota 10-8 de los Dodgers ante Colorado.