Wandy Peralta, rey del relevo zurdo dominicano

Wandy Peralta llegó a la MLB en 2015 con los Rojos de Cincinnati y desde 2024 lanza en San Diego. ( GETTY IMAGES )

San Diego tiene el control de su vuelta a la postemporada (vía wild card, la única opción que dejan los Dodgers en el Oeste) con una cuota importante de ello al repunte épico de Fernando Tatis Jr. y al oportunismo de un Manny Machado camino a los 400 jonrones que lo dejarán entre la tercera y home de adquirir un nicho en Cooperstown, un lustro luego de su retiro.

Un factor que no gana tantos titulares es su bullpen. Ese relevo tiene la tercera mejor efectividad de la Liga Nacional (3.53), la segunda mayor carga de trabajo (643 entradas) y segundo en ventajas mantenidas o holds (99).

Allí, en bajo perfil, sobresale el zurdo francomacorisano Wandy Peralta, a quien este 2026 le ha permitido encaramarse en unas plazas desde donde cuesta pasar desapercibido por buen rato.

A los 35 años, Peralta vive un 2026 que no se borrará de su retina. El pie derecho comenzó con la convocatoria al Clásico Mundial de Béisbol donde tiró dos entradas de solo un golpeo y llega a septiembre con la mayor cantidad de episodios que ha lanzado (72) desde que se convirtió en relevista (2015).

Es una carrera que comenzó en 2010 con los Rojos (DSL) llegó al Gran Circo en 2016 con Cincinnati y tuvo paradas en San Francisco y el Bronx antes de encallar en los Frailes en 2024.

Este curso se unió a Dámaso Marte y Jesús Sánchez como los únicos zurdos quisqueyanos cuya mayor aparición de partidos fue como relevistas en superar los 500 innings en el Big Show. Este mes, dejó atrás a Sánchez y es el líder histórico con 527.2.

Cerca de los 10 años

Peralta, que devenga 4.4 millones este año y tiene una opción del club similar para 2027, es el sexto lanzador en capítulos laborado en el cuerpo de los Padres. Lo hace con efectividad de 3.75 y ERA+ de 108, un 8 % por encima de la media de la liga.

Da versatilidad en los episodios intermedios (6-8 capítulos) para enfrentar tramos de la alineación rival cargados de bateadores zurdos de poder.

Con su cambio de velocidad y su sinker logra contactos débiles con la parte baja del madero (registrando un Hard Hit % en torno al 34 % y baja tasa de barrels) que deja la mesa servida al espectáculo de velocidad de Mason Miller, colíder en rescates (37).

La próxima semana cumplirá nueve años y 168 días de servicios y de conseguir contrato para 2027 en la primera semana completará los 10 años, con el beneficio de cobrar la pensión completa. El sindicato de peloteros repite cada vez que uno lo logra que menos del 10 % de los que llegan a la liga lo consigue. Entre los dominicanos sube al 12 %.