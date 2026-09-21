El Estadio Quisqueya una reliquia que debe ser conservada

"Sé como el lobo. Fuerte en la soledad, solidario en el grupo. " Anónimo “

El Estadio Quisqueya será demolido y con esta acción quedará enterrada la parte más hermosa del béisbol dominicano.

La estructura del parque capitalino debe ser conservada y convertida en el museo del béisbol dominicano.

La primera noticia sobre la construcción del Estadio Trujillo hoy Quisqueya-Juan Marichal se conoció de manera oficial el 4 de mayo de 1951 mediante el decreto #7339 del 2 de mayo del General Héctor Bienvenido Trujillo Molina, Secretario de Estado de Guerra, Marina y Aviación, encargado del Poder Ejecutivo. Al día siguiente, el señor Humberto Gómez Olivier al pronunciar el discurso central en la inauguración del torneo 1951 anunció la construcción del Estadio Trujillo.

El domingo 23 octubre 1955, se inició una nueva era en el béisbol dominicano: La Época de las Luces con la inauguración del Estadio Trujillo con una asistencia pagada de 14,383 fanáticos.

El estadio tuvo un costo de RD$3.2 millones, incluyendo un millón que se le pagó a doña María Martínez de Trujillo por los terrenos, que ella había adquirido por RD$200,000 cuando se decidió hacer la obra.

El ingeniero Bienvenido Martínez Brea (Bebecito) ejecutó los planos de la firma estadounidense Marr and Hollman, que cobró US$100,000 por su trabajo, pero instaló aquí al ingeniero Glenn Suge, como residente supervisor hasta la inauguración. La obra se realizó en 11 meses.

El discurso inaugural lo pronunció el doctor Joaquín Balaguer, secretario de Estado de Educación, que inició su pieza histórica señalando: "Estamos asistiendo en este instante a uno de los tantos milagros de la epopeya que Trujillo ha esculpido con su genio de estadista y con su voluntad de soldado. Lo que es digno de admiración en esta maravilla de cemento y acero, levantada con todos los requisitos de la ingeniería moderna en obras de este género, no es la cuantiosa inversión que supone esta fábrica imponente, sino lo que ella representa como culminación de una obra educativa sin paralelos en la historia dominicana".

Balaguer entendía que con la inauguración del Estadio Trujillo, "ya la juventud no puede volver a pensar en el cantón, único horizonte que se abría ante sus ojos, cuando su deporte favorito era echarse el fusil al hombro para comparecer con ese instrumento fratricida en el palenque de las discordias civiles".

El encuentro fue entre los Tigres de Licey, visitantes y las Estrellas Orientales, home club, porque el equipo oriental fue el campeón en 1954. El primer pitcheo lo hizo Don Elston y fue bola. El primer hit Alcibiades Colón y el primer out Pablo García por la vía 43. El encuentro lo ganó el Licey 8-4 al compás de 12 hits, anotándose el triunfo Federico -Chichí- Olivo.

La transmisión del juego fue por el Palacio Radio Televisor La Voz Dominicana en las voces del cubano Rafael Rubí, comentarios Mario Álvarez Dugan y los comerciales Rafael Leónidas Cuello Batista y Ramón Rivera Batista.

HISTORIA BEISBOL: El 23 de noviembre de 1956, en el estadio Trujillo, el Escogido derrota 14-0 al Licey, donde el novato Felipe Rojas Alou disparó dos hits, uno de ellos un doble que fue su primer extrabase en la Liga Dominicana.

Un día como hoy, 21 de septiembre En 1964, Winston Llenas es seleccionado Jugador Más Valioso de la Liga del Noroeste, clase A. Bateó .346, con 11 jonrones y 71 remolcadas. En 1999, Pedro Martínez, Boston, ponchó 12 para llegar a 300, récord en Boston y se unió a Randy Johnson como los únicos lanzadores con temporadas de tres centenas de abanicados en cada liga. En 1999, Alex Rodríguez se convirtió en el primer paracorto de la Liga Americana con dos temporadas seguidas de 40 jonrones. En el 2000, José Ortiz, Oakland, dispara su primer hit en las Grandes Ligas a Jamie Moyer de Seattle.