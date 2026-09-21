Junior Caminero no alcanza a Yordan Álvarez con el guante

Junior Caminero, de los Tampa Bay Rays, lanza a primera base durante la segunda entrada del partido contra los Atlanta Braves en el Truist Park, el 10 de septiembre de 2026, en Atlanta, Georgia. ( TODD KIRKLAND/GETTY IMAGES/AFP )

Yordan Álvarez edificó con los porcentajes un muro que parece impenetrable para merecerse el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana. En la semana final de la fase regular saca 34 puntos sobre Junior Caminero en promedio de bateo (.313-.277), uno de los renglones que encabeza detrás de la Triple Corona.

Pero donde se separa del resto por cuerpo entero es en la principal referencia ofensiva de hoy, el OPS. Es el único en toda la MLB que supera los 1.000 (1.027), 135 puntos sobre el .892 del de los Rays. La superioridad es apreciable en la frecuencia de embasarse (.430-.363) y de extrabases (.597-.515).

Ante esa respetable ventaja porcentual, que hace que en Las Vegas den como un hecho su MVP, clasifique Houston o no, los partidarios de Caminero argumentan el aporte defensivo que hace el dominicano al salir a diario al terreno.

En la ecuación que arroja el WAR de FanGraphs y Baseball-Reference, el ajuste posicional le da a Caminero +2.5 carreras como antesalista y Álvarez -17.5 como un bateador designado que no aporta con el guante.

Antes de salir al terreno, el quisqueyano sale delante, pero el de Las Tunas remonta con el madero hasta liderar en esa casilla.

Lo que dice la Sabermetría

Hay métricas que dejan bien parado a "La Máxima" como 3B, otras no. Baseball Info Solutions dice que ha salvado 4 carreras defensivas, un salto impresionante con relación a las -5 de 2025.

Sin embargo, Savant "opina" todo lo contrario. En OAA saca -12 out por encima del promedio, es decir, la cantidad de outs que hace con relación al antesalista average.

El cálculo se apoya en cámaras e inteligencia artificial que miden desde la velocidad de salida del batazo, el ángulo del roletazo, la distancia recorrida hacia la bola y la fuerza/precisión del disparo a la base.

En carreras prevenidas, medido por Statscat, queda con -9. Es líder en errores entre los defensores de la esquina caliente (19) en la Americana.

A pesar de que Álvarez, quien ha jugado 24 partidos en el prado izquierdo (con -5 DRS) y 129 como designado, queda con -1.7 WAR defensivos al sumar las 6.7 ofensivas totaliza 6.3, líder de todo el béisbol. Caminero, con 0.7 defensivas, tiene 5.7 en total.

De las 25.6 WAR de los jugadores de posición de los Rays, Caminero lidera el aporte con 5.7 (22.2 %). En cambio, Álvarez es responsable de 6.3 de las 19 de los Astros o el 33.1 %.

Dicho esto, el cubano ha sido más determinante para Houston que Caminero para Tampa, a pesar del abismo competitivo entre ese salvaje Este y el mediocre Oeste.