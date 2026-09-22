1955-56: la recordada y histórica primera temporada de luces y estrellas

Estadio Quisqueya ( DIARIO LIBRE / FÉLIX LEÓN )

La temporada 1955-56, la primera en el Estadio Trujillo y la primera con luces, fue una verdadera constelación de estrellas de jugadores importados.

Bill Mazeroski, de las Águilas Cibaeñas, fue líder de juegos jugados (56) y de dobles (13) junto con Alonzo Perry, del Licey.

Willie "El Loquito" Kirkland, de los Leones del Escogido, fue el rey de los jonrones con 9, mientras que Bob Wilson, del Licey, fue el líder de bateo con .333 (de 207-69) y de hits conectados con 69.

Charles Neal, del Escogido, disparó 11 triples, marca que sigue vigente en la Liga Dominicana.

El líder de efectividad fue Arthur Murray, de las Águilas Cibaeñas, con 0.58, permitiendo solo 4 carreras limpias en 62 episodios.

Los líderes de juegos ganados, con un récord de 8-3, fueron George "Garabato"Sackie, del Escogido, y Guayubín Olivo, del Licey.

Fred Waters, de las Águilas Cibaeñas, lideró los rubros de juegos completos (13), bateadores enfrentados (586), carreras permitidas (50), carreras limpias permitidas (43) y más hits permitidos (131).

Rosters 1955-56

Leones del Escogido

Mánager: Frank Genovese.

Lanzadores: George "Garabato" Sackie, Eugene Host, Enrique Reynoso, Héctor Ravelo, Jim Hughes, Ken Lehman, Karl Spooner, Chuck Templeton.

Receptores: Harry "El Camión de la Carne" Chitti, Miguel Rueda.

Infielders: Don "El Divino Loco" Hoak, Juancho Castillo, Luis María "Gallego" Muñoz, Charlie Neal, Pepe Lucas, Allan Ritcher, Arnulfo "Miñín" Soto, Osvaldo "El Orégano" Virgil, Domingo Vargas, Amor Díaz.

Jardineros: Macuquín Félix, Carlos "El Cieguito" Dore, Walter James, Willie Kirkland, George Washington Wilson, Williams Wells.

Tigres del Licey

Mánagers: Rodolfo Fernández, Ron Davis, Alonzo Perry.

Lanzadores: Guayubín Olivo, Chichí Olivo, Arnie Atkins, Don Gross, Jehosie Heard, Arnold Hallgreen, Atilano Domínguez, Miguel Vargas, Joe Taylor, Stewart Alston, Miguel Pérez, Elpidio Jiménez.

Receptores: Eufemio Marte, William Cash, Antonio Santos, Raymond Cash, Enrique Lantigua, Manuel de Jesús Castillo.

Infielders: Olmedo Suárez, Alonzo Perry, Pablo García, Buda Capellán, Pedro Pablo Tineo, Luke Easter.

Jardineros: Bob Wilson, Dardo Herman, Luis Báez, Alcibíades Colón, Joe Taylor, Ramón Phillips, Richard Gettell.

Águilas Cibaeñas

Mánager: Larry Shepard.

Lanzadores: Eugene Host, Fred Waters, Ronnie Kline, Arthur Murray, Rafael Quezada, Tomás Gómez Checo, Luis Ángel Ramos, John R. Phillips, Robert Alexander, Miguel Payano, Bob Skinner.

Receptores: Jerry Lynch, Zoilo Rosario, Vicente Scarpatte.

Infielders: Andrés Aranda, Earl Weaver, Bill Mazeroski, Lee Kline, Julito Martínez, Julián Javier, Elías Frías, Guillermo Estrella, Blanco Rodríguez, Salvador Ramos, Daniel Rodríguez, Bienvenido Núñez, Paul Martin.

Jardineros: Bobby Del Greco, Miguel Tiant Tineo, Gallo Martínez, Emil Panko, Pablo de la Mota, Bubba Phillips.

Estrellas Orientales

Mánager: Ramón "Bragaña" García.

Lanzadores: Charles White, Elpidio Jiménez, John Rickey, Don Elston, Manolete Cáceres, Papo Benjamín, Stanley James, Joe Black, Charlie Beaumont, Humberto Echavarría, Sijo Delmonte, Lowe Wren, Pat Scantlebury.

Receptores: Johnny Rickey, Charles White.

Infielders: Lorenzo "Piper" Davis, Rafael Valdez, Bell Arias, Fiquito Suárez, Fabio Fiallo, Jeff Williams, Octavio Blanco.

Jardineros: Tetelo Vargas, Chico Conton, Papito Mateo, Roy Donald, Manuel Infante, Owen Fried.

Un día como hoyUn día como hoy

1987: George Bell, de los Azulejos de Toronto, batea de 5-2 y remolca la carrera ganadora, siendo la ocasión número 16 en la que decide un juego para su club.

1994: La Liga Dominicana de Béisbol y la Federación de Peloteros deciden que el bateador designado puede ser un jugador importado.

2002: Pedro Martínez, con Boston, derrota a los Orioles de Baltimore y logra su victoria número 20 frente a solo 4 derrotas.