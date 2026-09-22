La autocrítica toca la puerta del Real Madrid

Jude Bellingham se lamenta durante el encuentro correspondiente a la Liga de Campeones que disputan Real Madrid e Inter de Milán, este martes en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. ( EFE )

Nos encontramos en el inicio del parón de selecciones. Serán dos semanas donde en casi todas partes se detienen las competiciones de clubes y los equipos nacionales tendrán compromisos oficiales y algunos partidos amistosos. Como les comentaba el pasado martes, la nuestra juega pasado mañana en Santiago contra Nicaragua; espero que lo tengan marcado en sus agendas y acudan.

Pero el momento también manda a conversar sobre lo ocurrido este fin de semana en la liga española. Estamos a penas en septiembre y el deja vu que siento respecto a las pasadas dos temporadas es inquietante. Una dosis mínima de fútbol, mes y piquito, para percibir un ritmo que podría encaminarnos hacia el mismo desenlace.

Un Barça, el mismo no, muchísimo mejor, supo resolver con contundencia verse debajo en el marcador ante el Sevilla con tres goles de un Raphina que también de nueve alcanza la excelencia, la apuesta de Flick ante la salida de Lewandowski y la no llegada de Julián le ha salido de maravilla, el siete de siete y los doce goles del brasileño así lo demuestran.

Las cosas no caminan igual en el Real Madrid. El derbi del domingo dejó bien claro que el fútbol sigue estando ausente en su juego colectivo. Es cierto sí, que se vieron condicionados por dos fallos graves del árbitro, pues las entradas del Cuti y del coreano Lee eran de expulsión, pero admitido esto, y con dos derrotas en lo que vamos de curso tocar ser crítico, porque hay cosas que no terminan de encajar.

Sobre el césped del Metropolitano, antes y después de la expulsión de Huijsen, se volvió a ver un equipo sin juego colectivo. Insistir en Valverde y Tchouaméni como dupla en el medio te puede garantizar contención, pero no fútbol. A dos años del retiro de Kroos, su reemplazo sigue brillando por su ausencia.

Si algo tiene de bonito este deporte es que muchas veces termina reflejando en cancha las consecuencias de nuestras decisiones. Al Madrid y al madridismo le toca hacer autocrítica urgente, olvidarse de los árbitros y trabajar con lo que tiene para tratar de cambiar el rumbo de las cosas, porque esa dinámica de vestuario tóxico que tanto daño provoca los podría llevar a seguir prolongando la sequía.