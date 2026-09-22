Elly de la Cruz, 30-30 y aterrizaje en el estrellato

Elly de la Cruz ya rechazó dos ofertas de extensiones de los Rojos, de acuerdo a reportes. ( GETTY IMAGES )

Elly de la Cruz no para de dar argumentos a esos que le colocan entre los principales candidatos para alcanzar el estrellato y recibir contratos de tantos dígitos como para comprar propiedades como quiera de su natal Sabana Grande de Boyá y más allá.

A los 24 años y en su cuarta campaña como bigleaguer, De la Cruz comenzó la última semana de la serie regular como el mejor jugador de posición dominicano medido por victorias sobre nivel reemplazo (5.6 en Baseball-Reference y 6.2 en FanGraphs). Una métrica que resume el amplio arsenal de este gigante (6´6 pies) que batea a ambas manos.

Lo hace con casi un centenar de anotadas (96), en la frontera de las 80 remolcadas (78), la treintena de dobles (29), con una defensa siete outs por encima del promedio y una fuerza de brazo que asombra al público e intimida a los corredores.

Pero hay un adorno interesante con el que el torpedero de los Reds puede engrosar más el folder que prepara tranquilo en su oficina de California su agente Scott Boras para cuando salga a negociar su gigantesco acuerdo en el otoño de 2029.

Un De la Cruz que ha realizado el menor número de intentos de robos en su carrera solo necesita de dos estafas y dos cuadrangulares para ingresar al selecto club del 30-30.

Colchón para tres años

Hacerlo antes de llegar al arbitraje le puede dar una capa de protección bancaria adicional como para escudarse y no temblar ante el bombardeo de extensiones que puede seguir recibiendo de la gerencia de Cincinnati, que ya ha puesto sobre la mesa dos que superan los 250 millones de dólares.

La Cocoa, quien con 22 años ya lideró la Liga Nacional en hurtos en 2024 cuando alcanzó 67, esta vez solo ha realizado 36 intentos y en 28 ha llegado a salvo. Fue máximo robador a una velocidad de 30 pies por segundos, hoy baja 28.4.

Lo ha conseguido en un 2026 en el que ha mejorado casi 150 puntos su promedio de bateo ante lanzadores zurdos (su talón de Aquiles). De ahí se explica ese OPS en la dimensión de los MVP (.881), esa drástica reducción de ponches (167 desde los 218 de 2024 a pesar de tomar 80 turnos menos este año) y ese aumento de boletos (68), que, pese a perderse casi un mes, trituraría su marca personal (69).

Desde que Felipe Alou abrió en 1966 el club de dominicano de 30 jonrones en una campaña ya lo han alcanzado 48 con el estreno este curso de Luis García Jr. Elly de la Cruz tiene hasta el domingo para engrosar la lista y así llegará a su caso de arbitraje con gran argumento para exigir un incremento considerable desde los 800 mil dólares que cobrará este año.