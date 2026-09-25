Jesús Sánchez y la data de la Liga de Béisbol de República Dominicana

"Cuando las luces se apagan, todas las mujeres son hermosas. " Juan Verdaguer “

En vista de que tenemos a la vuelta de esquina el torneo de béisbol 2026-2027, se activó el grupo de WhatsApp "Datos Históricos" y Rubén Sánchez deja caer el caso de la data duplicada de un jugador.

Rubén expone lo siguiente: "En la temporada 1998-99 los Gigantes (en ese entonces del Nordeste) tuvieron al conocido lanzador zurdo Jesús Sánchez por un partido antes de que lo cambiaran al Escogido junto a Plácido Polanco por un montón de jugadores.

Ese mismo año aparece un Paulino Sánchez con los Gigantes, también por un partido. Este jugador no existe en ninguna base de datos, aunque para mi sorpresa, me di cuenta de que Jesús Sánchez se llama Jesús Paulino Sánchez".

Rubén completa su investigación: "Creo que se cae de la mata que lo nombraron mal en ese juego por alguna razón, aunque ya tenía años en la liga, una de las cositas que pasan con la data de Lidom. Lo más raro es que Paulino aparece en 1999-00 con los Pollos, también en un partido".

Récord de carreras: Por primera vez en la historia de las series finales en la Liga Dominicana, un equipo anota 38 carreras en los tres primeros juegos.

Las Águilas le marcaron al pitcheo del Licey 8 en el primer juego, 18 en el segundo y 12 en el tercero. También es un récord para los tres primeros juegos los 53 hits conectados.

El récord de más carreras y más hits en un juego de serie final se materializó el 27 de enero de 1960 en el estadio Quisqueya cuando los Leones del Escogido derrotaron 22 por 5 a las Estrellas de Oriente al compás de 29 hits.

En ese juego Mateo Alou bateó de 5-4 con 4 remolcadas; Felipe Alou de 5-4, con 3 empujadas; Osvaldo Virgil de 7-5, con 4 remolcadas y Ricardo Joseph de 6-4 con 2 remolcadas.

Jonrones seguidos: En seis ocasiones en serie final se han conectado jonrones "back to back".

La primera el 19 de enero de 1975, en el séptimo episodio, Rennie Stennett y Bobby Darwin, de las Águilas al Escogido. El 25 de enero de 1983, en el sexto inning, Greg Brock y Chico Walker, del Licey a las Águilas.

El 27 de enero del 2001, en la primera entrada, Miguel Tejada y Andy Barkett, de las Águilas al Escogido.

El 26 de enero del 2004, en el tercer episodio, Richard Gómez y Teury Olivares, de los Gigantes al Licey.

El 25 de enero del 2007, en el quinto inning, Melky Cabrera y Edwin Encarnación, de las Águilas al Licey y el 18 de enero del 2008, en el primer acto, Edwin Encarnación y Mendy López, de las Águilas al Licey.

Un día como hoy 1916: Babe Ruth, de Boston, batea de 3-2 y blanquea a Cleveland 2-0, permitiendo siete imparables.

2009: Los Rangers vencen a Tampa Bay 8-3. Ian Kinsler, de Texas, conecta su jonrón número 30 y se convierte en el tercer segunda base en la historia de las Grandes Ligas en registrar una temporada de 30-30, uniéndose a Alfonso Soriano y Brandon Phillips.

2011: En la lucha por el comodín de la Liga Nacional, St. Louis derrota a los Cubs 3-2 gracias a un jonrón solitario de Rafael Furcal en la octava entrada. Además, se colocan a un juego de distancia de los líderes, Atlanta, equipo que fue blanqueado 3-0 por Washington. Durante la victoria de los Cardenales, se corta la racha de Albert Pujols de embasarse en 40 partidos consecutivos, tras irse de 4-0 en el encuentro.

2025: Al conectar su jonrón número 30 en una victoria de 8-5 sobre los Cubs, Francisco Lindor se convierte en el quinto jugador en unirse al club del 30-30 esa temporada, estableciendo un récord. Uno de los otros cuatro integrantes es su compañero de equipo Juan Soto, lo que convierte a los Mets en apenas el tercer equipo en contar con dos jugadores de este tipo; los Mets de 1987, con Darryl Strawberry y Howard Johnson, habían sido el primer equipo en lograrlo.