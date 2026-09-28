Este jueves al Félix Sánchez sin excusas

La selección dominicana de fútbol viene de un desempeño destacado en la fecha FIFA, tras lograr dos victorias consecutivas con carácter y compromiso. ( TOMADA DE LAS REDES SOCIALES DE LA SELECCIÓN DOMINICANA DE FÚTBOL )

Mucho más que buenas son las sensaciones que nos está dejando la selección nacional en esta fecha FIFA. Dos victorias en dos partidos donde, sobre todo, se ha demostrado que frente a situaciones adversas se tiene ese carácter fundamental para ir a buscar el resultado.

Un grupo, que cuenta en esta ocasión con los jugadores que hace mucho se anhelaba, a quienes además se le ve integrado, comprometido y sudando la camiseta con el amor que en todo su contexto representa.

Para competir contra los mejores cada país necesita contar con su mejor talento, y el mejor del nuestro está en los pies de los hijos de la diáspora, principalmente, aquella que desde hace décadas hace vida en Europa y Estados Unidos.

El juego del jueves ante Nicaragua en Santiago –que de hecho fue más público del que pensé que iría, y ¡qué bueno!– lo rescató el gol sobre la hora de Pablo Rosario desde un lugar que históricamente no solíamos salir. Incontables han sido las derrotas y los empates que hemos sufrido a lo largo de los años esperando ese tanto que nunca llegaba. Y nos sacó de esa posible decepción uno de los mejores mediocampistas de contención de la liga portuguesa cuya alegría en la celebración, sacándose la camiseta, nos contagió a todos.

El domingo, antes del partido contra Trinidad y Tobago, me llamó mi amigo Alfredo para preguntarme cómo veía al equipo, si pensaba que ganar era posible. Antes de responderle, me visitaron los recuerdos de los años noventa, cuando ellos tenían a jugadores élite como Dwight Yorke en el Manchester United, y Rusell Latapy, en la liga escocesa, y enfrentarlos era siempre una goleada segura. Le respondí al final que sería un partido bien complicado pero que tenemos equipo para vencerlos.

Y como ustedes saben, así fue, ganamos remontando el resultado adverso con goles de Heinz y de Mariano, un Xavier Valdez clave en el arco, y un grupo que se hizo fuerte para mantener la ventaja e irnos de allá con la primera victoria en la historia de nuestro equipo nacional en Puerto España.

Este jueves, pasado mañana, toca el más difícil de los tres. Haití, una escuadra mundialista con un gran presente, que viene de ganarle bien a Costa Rica y para quienes jugar contra República Dominicana tiene un significado emocional muy especial. Para nosotros, también; con los vecinos es y será siempre un clásico, por eso ir al Félix Sánchez a apoyar a nuestros muchachos es un deber para todo el amante del fútbol, y una buena oportunidad para finalmente engancharse con la selección.