MLB a partir de hoy es otra cosa

"Lo primero que hago por la mañana es leer la esquelas del Times y si no aparezco en ellas, me levanto." Yogi Berra Exjugador de Grandes Ligas “

Pronosticar con certeza cuál equipo será el ganador de una serie corta, como las de comodines de las Grandes Ligas que arrancan hoy: Boston-Yanquis; Filis-Atlanta; White Sox-Houston y Cubs-San Diego.

Nadie puede predecir con precisión de reloj quién ganará, pero la conclusión es que hay que estar en la contienda para ganar y el pitcheo será fundamental. Sobre todo el relevo.

Mientras estos equipos dejarán el forro dentro de las líneas de cal, los Rays de Tampa, Guardianes de Cleveland, Dodgers de Los Angeles y los Espumosos de Milwaukee estarán esperando sus rivales.

Las series cortas (de 3, 5 o 7 partidos) entre equipos bastante parejos no son un volado, pero se acercan bastante. Es mucho más probable que un equipo comodín gane al menos una serie en los playoffs de béisbol tal como existen ahora que un equipo número 7 u 8 gane una serie en los playoffs de la NBA. Es más fácil para un equipo fuerte ser eliminado en una serie corta de 3 o 4 partidos que perder en una sola serie corta.

Si vamos a la historia, hay bastantes buenos equipos que nunca ganaron la Serie Mundial. Los Yankees de 2003 están en esa lista, al igual que los Yankees de 2001, los Yankees de 1960 y quizás los Cachorros de 1969, por nombrar solo algunos.

Pero si me obligaran a elegir, tal vez diría los Orioles de 1969, que perdieron contra los Mets de 1969 (obviamente). Los Orioles eran el equipo superior en todos los sentidos. Ningún jugador titular de Nueva York habría sido titular para los Orioles, y el aclamado cuerpo de lanzadores de los Mets, Tom Seaver, Jerry Koosman, Gary Gentry y Nolan Ryan, era solo tan bueno como Jim Palmer, Mike Cuellar y Dave McNally.

Pero esos Mets milagrosos hicieron jugadas que ni siquiera eran capaces de hacer. Ron Swoboda y Ed Kranepool se convirtieron en Lou Gehrig y Babe Ruth durante exactamente cinco juegos, y nunca antes ni después. Los Orioles fueron el mejor equipo de béisbol desde 1966 hasta 1971. Punto.

Un día como hoy En 1954, Willie Mays protagonizó una de las jugadas más espectaculares que se recuerden en las Grandes Ligas: "The Catch" ("La Atrapada"). De espaldas al home, "Say Hey Kid" atrapó la pelota bateada por Vic Wertz. Fue en el primer juego de la Serie Mundial. El guante que utilizó Willie Mays para la legendaria jugada, se lo obsequió al hijo de 6 años de su compañero y amigo Don Liddle. El pequeño Craig Liddle utilizó la inmortal pieza de cuero en sus juegos de Pequeñas Ligas.

En 1957, Ted Williams se convirtió en el campeón bate de más edad, tenía 39 años y dejó promedio de .388.

En 1963, en su último juego, Stan Musial ayudó a sus Cardenales a derrotar a los Rojos 3×2. Se fue de 3-2 en el Busch Stadium. Stan ´The Man´ terminó con 3.630 imparables en su cuenta de 22 años con los Cardenales. Dio 1.815 en casa y 1.815 en la ruta.